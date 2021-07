Lucía Misas, la cara sevillana en el Mundial de Orientación

Lucía Misas Bernardino es la representante sevillana en el Campeonato del Mundo de orientación a pie, que se celebra del 3 al 9 de julio en Doksy (República Checa). Tiene 19 años y, a pesar de ser junior, se clasificó para la selección española absoluta de este deporte. Participará en tres modalidades, el sprint, la carrera de media distancia y el relevo clásico. Correrá en el evento más importante de un deporte que consiste básicamente en realizar un recorrido (de forma individual o en grupo) con ayuda de un mapa y una brújula. Se hace tanto en ciudades como en entornos naturales.

Es un deporte de origen escandinavo, que en Sevilla tiene su principal exponente en el club ADOL (acrónimo de Asociación Deportiva de Orientación Lince), al que pertenece esta joven de Montellano, a la que hace dos años también fichó un club finlandés, el SK Uusi. Misas es orientadora desde que tenía 12 años. Conocía el deporte desde muy pequeña, pues sus padres lo practicaba y ella iba a verles a las carreras, junto con su abuelo. "A los doce me animé, empecé a ir sola y resultó que no se me daba mal. No entrenaba mucho, pero iba a las carreras y me clasificaba. Me gustaba mucho el ambiente y la posibilidad de disfrutar de la naturaleza".

Y así fue creciendo y desarrollando su experiencia como orientadora. Hizo muy buenos amigos y contó siempre con el apoyo de sus padres. Fue superando categorías y su pueblo se le quedó pequeño. Entrenaba en un club de atletismo de un municipio cercano y finalmente se marchó a Madrid, donde reside en un piso compartido con otros chicos que practican su deporte y puede disfrutar de una beca mientras compagina la orientación con los estudios.

Cuenta que clasificarse para el Mundial absoluto fue una sorpresa, y que ella en realidad iba con la intención de participar en el campeonato del mundo de su categoría. El año 2020 supuso un duro golpe para ella, y para todos los aficionados a la orientación, pues apenas hubo carreras por la pandemia y pesaron los meses de confinamiento. Pero 2021 ya fue otra historia y Misas fue pasando pruebas hasta que la seleccionaron con el equipo absoluto. Hubo una primera clasificatoria en Soria y luego otra en la República Checa, donde se celebra el torneo y donde ya está con la delegación española, preparada para participar en tres de las cinco modalidades que se disputarán.

"Me encantaría decir que mi objetivo es otro y que aspiro a ganar, pero voy a competir con los mejores especialistas del mundo. Voy a aprender de ellos y a ir cogiendo experiencia. Quiero ver cómo se preparan, qué comen, a qué hora se acuestan... Y, por supuesto, voy a darlo todo en las carreras", explica la joven sevillana desde su concentración en Chequia.

Como todo orientador, tiene un sueño: participar en unos Juegos Olímpicos. De momento, la orientación no es un deporte olímpico, pero cree que a la larga podría serlo. "Es un deporte que está teniendo cada vez más visibilidad. Lo puede ver mucha gente porque hay puntos para espectadores y resulta atractivo. Espero que llegue ese momento en el que pueda representar a España en unas Olimpiadas, ¿por qué no? No es un deporte como la gimnasia, que quienes la practican se retiran muy jóvenes. Aquí los mejores suelen tener mucha experiencia y más edad".