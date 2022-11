Luis Enrique se estrena en streaming explicando la baja de Gayá del Mundial

El debut de Luis Enrique, seleccionador español, como streamer desde la concentración en Doha dejó la explicación sobre la decisión de descartar a José Luis Gayá por un esguince de tobillo. "Era tomar muchos riesgos", dijo el técnico, que llamó como relevo a Alejandro Balde, defensa del Barcelona, de quien destacó su "experiencia" a pesar de sus 19 años.

"Hoy mi cara muestra cansancio porque nos hemos acostado tarde y me he levantado pronto, pero sobre todo porque ha sido el peor día por tener que decir a Gayá que tiene que abandonar la concentración debido a una lesión que no es demasiado grave pero que con la inmediatez de los partidos era tomar muchos riesgos", justificó.

"Es desagradable dar ese tipo de noticias. Es un día complicado y agradezco el comportamiento de José, un gran profesional en el terreno de juego y una gran persona. La vida continúa y tengo que aceptarlo como seleccionador", añadió. Luis Enrique valoró la llamada de Alejandro Balde, el único jugador en la lista final de 26 elegidos para la disputa del Mundial de Qatar 2022 que aún no se ha estrenado con la absoluta.

"Viene Balde, jugador conocido por todos que debutará en la selección muy joven también, con 19 años pero con una experiencia en Primera lo suficientemente interesante para que nos pueda ayudar. El grupo lo acogerá de la mejor manera", subrayó.

Luis Enrique no ha tenido la misma paciencia que tuvo con Sergio Busquets justo antes de la Eurocopa disputada en 2021. "A Sergio Busquets sí lo esperó" era la frase más repetida en la Universidad de Catar en las primeras horas de la selección en su cuartel general en un día triste.

El coronavirus que sufrió Busquets a cinco días del estreno de España en la Eurocopa 2020, disputada en 2021, fue una bomba en la concentración. Aún en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas en aquel momento. El regreso a casa en ambulancia del capitán.

Aislados en sus habitaciones el resto de internacionales, entrenándose por turnos en los campos con sesiones individuales por miedo al contagio. Hasta hubo que llamar a internacionales reserva encabezados por el veterano Albiol por si había un brote. Incluso la sub 21 sustituyó a la absoluta en el amistoso ante Lituania. Pero Luis Enrique, que perdía a Busi para los dos primeros partidos de la Eurocopa, decidió esperar a un hombre clave en la actual selección.