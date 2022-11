El barcelonista Balde sustituirá al lesionado Gayá en Qatar

José Luis Gayá se perderá finalmente el Mundial de Qatar por ese esguince de tobillo que sufrió en el entrenamiento previo al partido amistoso ante Jordania que la selección española jugó este jueves (1-3) en Amán. El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, lo ha consensuado con los servicios médicos y su equipo técnico y han decidido que lo más conveniente es relevar al valencianista por otro lateral izquierdo, que será Alejandro Baldé, el jovencísimo defensa del Barcelona de sólo 19 años.

"Es un tema delicado. La información pertenece al jugador y los doctores. Mañana se toma esa decisión", adelantó Luis Enrique tras el amistoso en Jordania. Ya con la expedición en Doha, a pocos días del debut ante Cost rica el miércoles 23, el seleccionador ha decidido reemplazar al lateral lesionado, que abandona la concentración. "El lateral se va de Doha con el cariño, el respeto y el reconocimiento de sus compañeros y de la Federación", rezaba el mensaje en el que se comunicaba su adiós.

Baldé se encuentra precisamente en Sevilla, ya que tenía previsto jugar el partido amistoso que hoy (20:00) tiene la selección española sub 21 ante Japón, con el que cerrará su triunfal año 2022. Lógicamente, desde Qatar han avisado al seleccionador de la sub 21, Luis de la Fuente, de que el chaval no va a poder participar en el ensayo en el estadio sevillano y que deberá tomar rumbo a Qatar cuanto antes.

Alejandro Balde, con 19 años recién cumplidos, se convertiría en el segundo futbolista más joven de la selección española absoluta después de su compañero de equipo Gavi (18). El 23 de septiembre debutó con la sub 21 ante Rumanía, disputando los primeros 45 minutos.