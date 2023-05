Mariola Rus deja la presidencia del Corteva Cocos con orgullo

Mariola Rus, que ha anunciado este miércoles su dimisión como presidente del Corteva Cocos, dos veces campeón de Liga y dos de la Copa Ibérica bajo su dirección, se marcha "muy orgullosa de lo logrado", si bien ha repartido "el mérito entre mucha gente" porque el club sevillano es "una familia".

"Llevo 30 años vinculada al club, empecé como jugadora. Cuando me retiro, pasa un tiempo y el club me dice que necesitan de mis servicios. No pude decirles que no. Ahora aunamos a toda Andalucía, todos están con nosotros. Todas las niñas quiten ser Cocodrilas", ha señalado Rus en declaraciones a Efe.

Para la dirigente andaluza, subir a la Liga Iberdrola "fue una explosión de alegría", quizás mayor que la consecución de los títulos, pero entonces, "lo primero era encontrar patrocinios y ser competitivas", ya que el equipo comenzó "perdiendo los cinco primeros partidos" en la máxima categoría, pero se salvó gracias "una segunda vuelta pletórica".

Mariola Rus, una de las pioneras del rugby femenino español, "no esperaba ver a un nivel tan alto" su deporte y, es especial, a su club, pero admitió que "es alucinante lo que hacen las niñas", que "esta temporada han sido un verdadero equipazo pese a la derrota del sábado" en la final de la Liga Iberdrola frente al RC Majadahonda.

Rus se ha sentido "más que una presidenta, una madre para las chicas" y por eso recordará "etapa siempre con una sonrisa", sobre todo cuando recuerda "el apoyo de todo el rugby sevillano y andaluz en el año de la pandemia, el del primer título, que la Federación estuvo a punto de no reconocer" al Corteva Cocos.