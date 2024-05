Mendilibar, la magia del fútbol a los 63 años

José Luis Mendilibar logró en la noche del miércoles hacer historia, más de 100.000 hinchas del Olympiacos griego festejaron la conquista del primer título europeo en la historia del club helénico, que se proclamó campeón de la Liga Conferencia de la UEFA tras ganar en Atenas a la Fiorentina por 1-0. El frenesí llegó tras el gol del marroquí Ayoub El Kaabi en el minuto 116 de la prórroga. El cielo se tiñó de rojo sobre el puerto de El Pireo, cerca de Atenas, cuando miles de hinchas encendieron cientos de bengalas para festejar la victoria. "Ésta es la primera copa (europea), pero espero que no sea la última", señaló el técnico vasco a los miles de aficionados que se agolparon frente al Teatro Municipal de El Pireo.

Nacido el 14 de marzo de 1961, a sus 63 años aparece como un triunfador después de repetir su triunfo europeo. Ganador y símbolo de la Liga Europa del año pasado, en la que llevó al Sevilla a la gloria ganando a la Roma en penaltis en la final, Mendilibar llegó a El Pireo griego en febrero como agente libre tras haber sido despedido por el club hispalense. "Dentro de unos años me imagino que me acordaré de esto. Ahora no. Dentro de unos años me imagino que pensaré qué es lo que hicimos y me llevaré las manos a la cabeza", decía el exsevillista. Allí, en la otra punta de Europa, ha vuelto a ser protagonista con un Olympiacos que juega a su imagen y semejanza.

Pasó por encima de Unai Emery en semifinales y su Aston Villa para meter al club rojiblanco en su primera final europea. La segunda del técnico vasco en menos de 1 año. El Olympiacos terminó tercero en la Superliga griega, seis puntos por debajo del campeón, PAOK, tras empatar 2-2 con el Panathinaikos fuera de casa en la última jornada, el pasado día 19. "Ha costado mucho que llegaran estos éxitos. Hasta ahora hemos peleado por otras cosas y también han salido más o menos bien. Pero esto es tan grande, lo del año pasado y lo de éste, que bienvenido", comentaba el de Zaldívar.

Tanto era la euforia y la emoción que Mendilibar hizo uso de una peculiar frase española durante la celebración con todo el equipo y frente a la afición. "Estoy muy feliz de haber conseguido algo que el Olympiacos no tenía, un título europeo. Viva la madre que parió a todos los griegos", gritó en plena fiesta en Atenas.

🥳 Mendilibar siendo Mendilibar, incluso en la celebración de la Conference League conquistada por Olympiacos🤪 "¡Viva la madre que... a todos los griegos!"📻 #PartidazoCOPEpic.twitter.com/s67xH9Bxkd — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 30, 2024

Una ardua travesía hacia el triunfo

Por aquel octubre del año pasado Mendilibar volvía a casa tras dejar la capital hispalense cuando el Sevilla decidió despedirlo y le tocaba esperar otra oportunidad. Le llegó en febrero. El Olympiacos lo llamó y comenzó su aventura en el extranjero. Mendilibar sería el cuarto entrenador de la temporada tras Diego Martínez, Carlos Carvalhal y Sotiris Silaidopoulos. El vasco le daría así las gracias a su ex equipo de una forma irónica, "porque si no me hubiera despedido no estaría aquí".

Aun así, José Luis Mendilibar echa la mirada atrás y no olvida todo lo que disfrutó en el Sánchez-Pizjuán, recuerda la final en Budapest cuando no hace ni un año que levantara con el club rojiblanco la Europa League.

El entrenador del club griego tuvo muy presente a los suyos, a todos quienes han confiado en su proyecto, "primero me acuerdo de la familia, que es la que peor lo pasa, la que más sufre y la que no puede hacer absolutamente nada. Después de toda esta afición, que nos sigue por todos lados y que nos dan una fuerza tremenda. Después del club, que para el centenario del año que viene le va a venir muy bien esto. Y luego, sobre todo, todos los que hemos estado en el día a día peleando estos cuatro últimos meses y hemos sacado esto adelante" declaraba el técnico vasco. Tiene un año más de contrato y espera poder cumplirlo muchas temporadas más a la cabeza del Olympiacos.