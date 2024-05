Mendilibar: Dentro de unos años pensaré qué es lo que hicimos y me llevaré las manos a la cabeza"

José Luis Mendilibar ha vuelto a proclamarse, por segundo año consecutivo, campeón de Europa. En esta ocasión, el técnico de Zaldibar ha conseguido que su equipo, el Olympiacos griego, se convierta en el vencedor de la UEFA Conference League, en la que se impuso a la Fiorentina, otro rival italiano, al igual que el año pasado con el Sevilla FC, en el que batió a la AS Roma.

El técnico exsevillista es consciente de que este tipo de partidos le han llegado en el tramo final de su carrera, ya que debutó en competiciones europeas con 62 años. "Ha costado mucho que llegaran estos éxitos. Hasta ahora hemos peleado por otras cosas y también han salido más o menos bien. Pero esto es tan grande, lo del año pasado y lo de este, que bienvenido", comentaba el de Zaldibar.

José Luis Mendilibar hablaba de forma prudente tras conseguir levantar su segundo título europeo consecutivo. "Dentro de unos año me imagino que me acordaré de esto. Ahora no. Dentro de unos años me imagino que pensaré qué es lo que hicimos y me llevaré las manos a la cabeza", decía el exsevillista tras vencer la UEFA Conference League con el Olympiacos.

La humildad y la nobleza de un auténtico campeón Don 𝗝𝗼𝘀é 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗠𝗲𝗻𝗱𝗶𝗹𝗶𝗯𝗮𝗿. #LaCasaDelFútbol #UECL pic.twitter.com/mHTcLzXXFa — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) May 29, 2024

A la hora de ser cuestionado por de quién se acordaba después de su segundo título europeo, mendilibar lo tiene claro. "Primero me acuerdo de la familia, que es la que peor lo pasa, la que más sufre y la que no puede hacer absolutamente nada. Después de toda esta afición, que nos sigue por todos lados y que nos dan una fuerza tremenda. Después del club, que para el centenario del año que viene le va a venir muy bien esto. Y luego, sobre todo, todos los que hemos estado en el día a día peleando estos cuatro últimos meses y hemos sacado esto adelante", declaraba el exsevillista, que llegó a Olympiacos tras su destitución en el Sevilla FC y en una situación muy complicada en el club griego.

El entrenador del Olympiacos, al que pudo verse muy efusivo durante la celebración, reconocía que pensaba que iban a llegar a los penaltis ante la Fiorentina. "Parecía que íbamos a los penaltis. Era muy difícil que se viera un gol y en una jugada aislada lo hemos logrado"

Jose Luis Mendilibarrek UEFA Europa League bat eta UEFA Conference League bat irabazi ditu 14 partidutan (5+9).ZORIONAK MENDI!!! 🏆🇬🇷 pic.twitter.com/Gb4R7KF6C6 — ⓤⓜⓞⓡⓔ🇵🇸ⓐⓢⓚⓔⓐ (@umoreaskea) May 30, 2024

Mendilibar también confesó que está muy a gusto en el Olympiacos, club cuyo centenario es la próxima temporada y con el que tiene un año más de contrato. "Tengo un año más de contrato y eso no se mueve", finalizaba el preparados vasco.