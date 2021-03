El CB Morón plantó a la Federación Española de Baloncesto (FEB). El equipo sevillano se negó a jugar este martes en Ponferrada, después de que se confirmara un positivo por Covid-19 en el CAM Enrique Soler melillense, que jugó el sábado en la localidad leonesa. Se da la circunstancia de que el resto de la plantilla del conjunto norteafricano dio negativo en los PCR de refuerzo y aun así la FEB aplazó el encuentro que debía disputar hoy en Gijón y el del próximo viernes.

Los jugadores del Ponferrada, que también se hicieron test (aunque no en las 48 horas siguientes como exige el protocolo) PCR dieron negativo, aunque estarían aún en el periodo de incubación del virus y podría darse el caso de que los resultados no fueran definitivos. En cambio, los jugadores del Morón, que cambiaron el hotel de concentración al ser el mismo que el del cuadro melilliense (allí permanece aislado el jugador que dio positivo), evitaron contactos y tras entrenarse en el escenario del encuentro se negaron a jugar el partido por precaución.

Se trata del primer equipo que planta cara a la FEB, que pese a tener sus protocolos anti coronavirus no hace cumplir la cuarentena que cualquier ciudadano tendría que hacer al tener un contacto estrecho con un positivo. En LEB Plata las condiciones no son las de la élite y los equipos no tienen las posibilidades de los de ACB o de la LaLiga de fútbol, lo que pone en valor la acción del Morón ante el protocolo de la FEB.

Ante la decisión de la plantilla moronense el club y su entrenador, Eloy Ramírez, apoyaron la determinación de la plantilla. Tanto que la ex jugadora internacional Elisa Aguilar, actual directora de competiciones de la FEB, al intentar dialogar con representantes de la entidad, en un tono poco pausado, fue citada por los mismos a hablar en otro momento.

La expedición puso rumbo a Sevilla, donde llegará en la madrugada del martes al miércoles sobre las 04:00 de la madrugada en carretera. Fin a un viaje de muchos kilómetros tras jugar el domingo en Bilbao.