Movimientos para el cambio en una alternativa en la RFAF

A la espera de una posible suspensión por irregularidades, como las que se están produciendo en otras territoriales, César Vera presenta su sólido proyecto. Por primera vez tras más de 30 años con los mismos en el poder, una alternativa cuenta con candidatos asambleístas suficientes para renovar la gestión del fútbol andaluz.

Hay nervios en los actuales dirigentes de la Real Federación Andaluza de Fútbol. Por primera vez en muchos años, tienen enfrente a una oposición sólida y fuerte, que lleva más de cuatro años trabajando para mejorar el fútbol andaluz y que cuenta con asambleístas suficiente para desbancarles del poder. La espectacular puesta en escena de la candidatura de César Vera en Sevilla, cargada de profesionales cualificados con un proyecto de renovación para el fútbol andaluz, ha supuesto un golpe de efecto más. A pesar de las presiones, los cuatro estamentos con derecho a voto (clubes, entrenadores, jugadores y árbitros) han perdido el miedo, han dado un paso al frente y si responden de forma masiva a la llamada a la movilización que hace el equipo de César Vera, puede llegar el deseado vuelco pese a un sistema electoral pernicioso para el aspirante, diseñado para la permanencia en el sillón de quienes lo ostentan.

Todo apunta a que habrá elecciones, porque es la firme intención de una Comisión Electoral afín a los actuales dirigente, y que no ha dado respuesta al recurso presentado por el equipo jurídico de la candidatura de César Vera. Tres solicitantes que aparecen entre los 1.800 votos por correo que presenta la RFAF, cuando no hubo ninguno (jugador o entrenador) en las últimas elecciones, han denunciado que ellos no lo han pedido y exigen que se les muestre el documento con su firma. De momento, la Comisión Electoral no ofrece respuesta. El asunto podría acabar en el TADA (Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía) y las elecciones podrían ser intervenidas, como ha ocurrido en Madrid y en Castilla la Mancha. Lamentablemente, las sospechas de amaño y las denuncias se multiplican por las diferentes federaciones territoriales, también en Andalucía.

Durante la presentación de su candidatura, César Vera se ha referido a esos casos de actualidad y, aunque sabe que en la comunidad andaluza tampoco existe un proceso electoral libre y democrático, no teme a las trampas: “No nos frena en absoluto, al contario. Nos impulsa con más fuerza y nos anima a hacer un llamamiento a todo el fútbol andaluz, incluyendo obviamente el fútbol femenino, el fútbol sala y el fútbol playa. Queremos hacer un llamamiento a sus cuatro estamentos (clubes, entrenadores, jugadores y árbitros): es la hora de la movilización. En sus manos, en sus votos, está la posibilidad del cambio”.

A ello ha añadido que “el miedo ha cambiado de bando. Son ellos los que están muy nerviosos. Saben que sólo cuentan con el voto agradecido de sus clubes afines y temen la plena movilización del fútbol andaluz, la de los cientos de clubes, la inmensa mayoría, que ni siquiera sabían que se celebran elecciones. Si el 16 de marzo todos ellos hacen el esfuerzo y van a votar, no tenemos la más mínima duda: habremos llegado para dar un giro radical a la gestión de la Federación Andaluza de Fútbol. Habremos llegado para gobernar con las dos palabras que forman el mástil de nuestra bandera: transparencia y honestidad”.

César Vera también se ha referido a “un programa elaborado durante cuatro años, escuchando a los clubes, con soluciones para sus problemas, sobre todo económicos”; y a su equipo de trabajo: “Un grupo extraordinario, con profesionales competentes y candidatos a futuros delegados en todas las provincias andaluzas”. En el día de la mujer, 8 de marzo, César ha valorado “a todas las mujeres valientes que forman parte de nuestra candidatura. Las que han dado un paso al frente para liderar las provincias de Cádiz y Sevilla, nuestras queridas Silvia Gaviro y Pili Vargas; y las que nos han apoyado en la sombra durante tantas y tantas horas dedicadas al fútbol andaluz en los últimos años”.

En Sevilla, efectivamente, César Vera cuenta con Pilar Vargas, un referente del fútbol femenino en España y en Andalucía. Y en Cádiz con Silvia Gaviro Donoso, igualmente importante por su trayectoria como ex futbolista profesional e internacional con la selección española, así como con una trayectoria respetada como entrenadora de fútbol. El ex futbolista profesional Raúl Molina, figura de gran relevancia dentro del fútbol onubense y andaluz, es su candidato a Delegado en la provincia de Huelva. Otro ex jugador profesional, Juan Miguel Espejo, aspira a la presidencia de la Delegación de Granada de la Real Federación Andaluza de Fútbol. Tres ex árbitros profesionales, Rafael Núñez, Juan Antonio Martínez y Raúl Tejero, son los candidatos para las delegaciones de Jaén, Córdoba y Málaga, respectivamente. Juan José Padilla, ex jugador de fútbol, licenciado en Derecho y Máster en Derecho Internacional y Gestión Deportiva, intentará acceder a la presidencia en la delegación de Almería.

Para la parcela deportiva, César Vera cuenta con el ex futbolista profesional y entrenador de fútbol Manuel Zúñiga, quien ha presentado en el Hotel Novotel de Sevilla a parte de su equipo: los ex jugadores profesionales Rafa Paz y Joaquín Parra, y Ana Llamas, ex jugadora, entrenadora y licenciada en INEF. Ella será la encargada de mejorar el fútbol femenino si la candidatura logra su objetivo. Para el fútbol sala, César Vera ha depositado su confianza en Paco Moreno, profesor de San Francisco de Paula, técnico deportivo superior y entrenador de fútbol y de fútbol sala.