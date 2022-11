Calendario y dónde ver en TV el Mundial de Catar 2022

Noviembre de 2022 ya está aquí y con el arranque del mes prácticamente no queda nada para que se dispute el primer Mundial que se jugará en el invierno europeo, el Mundial de Catar 2022.

Los aficionados al fútbol han tenido que esperar unos meses más de los habituales al no jugarse durante el verano pasado, pero el hambre de este tipo de torneos ya va a poder saciada. Un total de 32 selecciones lucharán para el título mundial entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre, cuando está prevista la final a las 16:00 hora española.

El 20 de noviembre está prevista la inauguración con el partido que enfrentará a la selección anfitriona, Catar, con Ecuador, correspondiente al Grupo A de los ocho cuartetos en los que han sido divididas las 32 selecciones de un Mundial que ha provocado no pocas protestas por el incumplimiento de los derechos humanos tanto en las obras de construcción de los diferentes estadios como ahora con diferentes colectivos, como los homosexuales.

Éstos serán los horarios españoles del Mundial de Catar 2022 día a día:

FASE DE GRUPOS (20 noviembre-2 diciembre)

Domingo 20 de noviembre

17:00 | Catar-Ecuador | Grupo A

Lunes 21 de noviembre

14:00 | Inglaterra-Irán | Grupo B

17:00 | Senegal-Países Bajos | Grupo A

20:00 | Estados Unidos-Gales | Grupo B

Martes 22 de noviembre

11:00 | Argentina-Arabia Saudita | Grupo C

14:00 | Dinamarca-Túnez | Grupo D

17:00 | México-Polonia | Grupo C

20:00 | Francia-Australia | Grupo D

Miércoles 23 de noviembre

11:00 | Marruecos-Croacia | Grupo F

14:00 | Alemania-Japón | Grupo E

17:00 | ESPAÑA-Costa Rica| Grupo E

20:00 | Bélgica-Canadá | Grupo F

Jueves 24 de noviembre

11:00 | Suiza-Camerún| Grupo G

14:00 | Uruguay-Corea del Sur | Grupo H

17:00 | Portugal-Ghana | Grupo H

20:00 | Brasil-Serbia | Grupo G

Viernes 25 de noviembre

11:00 | Gales-Irán | Grupo B

14:00 | Catar-Senegal | Grupo A

17:00 | Países Bajos-Ecuador | Grupo A

20:00 | Inglaterra-Estados Unidos | Grupo B

Sábado 26 de noviembre

11:00 | Túnez-Australia | Grupo D

14:00 | Polonia-Arabia Saudita | Grupo C

17:00 | Francia-Dinamarca | Grupo D

20:00 | Argentina-México | Grupo C

Domingo 27 de noviembre

11:00 | Japón-Costa Rica | Grupo E

14:00 | Bélgica-Marruecos | Grupo F

17:00 | Croacia-Canadá | Grupo F

20:00 | ESPAÑA-Alemania | Grupo E

Lunes 28 de noviembre

11:00 | Canadá-Serbia | Grupo G

14:00 | Corea del Sur-Ghana | Grupo H

17:00 | Brasil-Suiza | Grupo G

20:00 | Portugal-Uruguay | Grupo H

Martes 29 de noviembre

16:00 | Ecuador-Senegal | Grupo A

16:00 | Países Bajos-Catar | Grupo A

20:00 | Irán-Estados Unidos | Grupo B

20:00 | Gales-Inglaterra | Grupo B

Miércoles 30 de noviembre

16:00 | Túnez-Francia | Grupo D

16:00 | Australia-Dinamarca | Grupo D

20:00 | Polonia-Argentina | Grupo C

20:00 | Arabia Saudita-México | Grupo C

Jueves 1 de diciembre

16:00 | Croacia-Bélgica | Grupo F

16:00 | Canadá-Marruecos | Grupo F

20:00 | Japón-ESPAÑA | Grupo E

20:00 | Costa Rica-Alemania | Grupo E

Viernes 2 de diciembre

16:00 | Corea del Sur-Portugal | Grupo H

16:00 | Ghana-Uruguay | Grupo H

20:00 | Serbia-Suiza | Grupo G

20:00 | Camerún-Brasil | Grupo G

Final match schedule 🏟️ for the FIFA ⚽️ #WorldCup Qatar 🇶🇦 2022™ published ➡️ https://t.co/cLSmws7sYS. Tickets 🎟️ back on sale on 5 April via https://t.co/N8oxitnzbJ! pic.twitter.com/39KhdHrx9s — FIFA Media (@fifamedia) April 1, 2022

FASE FINAL (3-18 de diciembre)

Octavos de final

3 de diciembre

16:00 | 1A-2B

20:00 | 1C-2D

4 de diciembre

16:00 | 1D-2C

20:00 | 1B-2ª

5 de diciembre

16:00 | 1E-2F

20:00 | 1G-2H

6 de diciembre

16:00 | 1F-2E

20:00 | 1H-2G

🤩 @SEFutbol enters this year's #FIFAWorldCup with a wide array of fresh young talent.🇪🇸 A side built for the future but with the ability to make an impact in the present, we look at 5 key players for La Roja. — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 30, 2022

Cuartos de final

9 de diciembre

16:00 | Ganador(1E-2F)-Ganador(1G-2H)

20:00 | Ganador(1A-2B)-Ganador(1C-2D)

10 de diciembre

16:00 | Ganador(1F-2E)-Ganador(1H-2G)

20:00 | Ganador(1B-2A)-Ganador(1D-2C)

Semifinales

13 de diciembre

20:00 | Ganador(1A-2B)-(1C-2D)- Ganador (1E-2F)-(1G-2H)

14 de diciembre

20:00 | Ganador(1B-2A)-(1D-2C)- Ganador (1F-2E)-(1H-2G)

17 de diciembre

16:00 | Partido por el 3er y 4º puesto

18 de diciembre

16:00 | Final

🇦🇷 There will never be another like Maradona. We honour El Diego with 62 of his best moments at the #FIFAWorldCup to mark his 62nd birthday. pic.twitter.com/WflP1X5TJc — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 30, 2022

Dónde ver el Mundial de Catar en TV

Los derechos del Mundial de Catar 2022 en España han sido contratados por diferentes televisiones. La televisión pública (TVE) dio a conocer en su día que va a emitir en directo todos los partidos que dispute la selección española en este torneo.

Además, por los diferentes canales de TVE también serán ofrecidos en directo un partido de cada grupo de la fase de grupos, cuatro duelos de los ocho de los octavos de final, dos de los cuatro de cuartos de final, las dos semifinales y la final del Mundial el 18 de diciembre.

Movistas, mientras, ha creado un canal para emitir los 64 partidos del Mundial que estará disponible para todos sus clientes que tengan contratado el paquete de LaLiga.

Tanto DAZN como GolPlay ofrecerán mediante pago los 64 partidos. GolPlay anunciaba la creación de una OTT con todos los partidos por un pago único de 19,99 euros. El servicio incluirá un canal de 24 horas dedicado a la cita mundialista.

La Copa del Mundo de Catar puede verse por menos de 20 euros en España. GRUP MEDIAPRO lanzó Gol Mundial, la nueva OTT que ofrece toda la Copa del Mundo de Catar del 20 de noviembre al 18 de diciembre a través de un modelo de distribución que permite contratar todos los partidos del Mundial, incluidos los partidos de España.

El servicio está disponible directamente en un solo pago por 19,99 euros en www.golmundial.com y sin la necesidad de adquirir servicios adicionales con ningún operador.

El canal estará disponible en todos los dispositivos (Smart TV, PC, iOs y Android) a través de la APP de Gol Mundial. Los fans que no se quieran perder ningún partido tienen la oportunidad de adquirirlo directamente y con todas las facilidades sin la obligación de contratar ningún otro paquete concreto de servicios de telecomunicaciones.