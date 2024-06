Oblak capitanea el regreso de Eslovenia a la Eurocopa 24 años después

Siete victorias y un empate en diez partidos en la fase de clasificación han impulsado el regreso de Eslovenia a la fase final de la Eurocopa, a la que vuelve 24 años después, capitaneada por Jan Oblak y con la victoria en este torneo aún pendiente desde entonces.

El portero del Atlético de Madrid es la referencia absoluta de su selección, uno de los mejores guardametas del mundo, ascendente en el vestuario e indispensable sobre el terreno de juego para competir al más alto nivel en Alemania 2024.

Debutante el 11 de septiembre de 2012, con 19 años, con una derrota por 2-1 ante Noruega, y con 65 partidos como internacional por Eslovenia (30 victorias, 17 empates, 18 derrotas y 30 con su marco a cero, que representan 24 de los 30 triunfos de su equipo nacional), llega el esperado momento de su debut en una Eurocopa.

Oblak protege la portería, mientras Benjamin Sesko es el goleador que necesita Eslovenia para ir más allá de la fase de grupos en un gran torneo. Nunca lo ha hecho.

El delantero del Leipzig, fichado al Salzburgo por 24 millones de euros en el verano de 2023, rebosante de expectativas pese a sus 20 años y con un valor de mercado por encima de los 50 millones de euros, ha logrado once tantos y ha dado otros seis en sus 28 partidos con la selección eslovena.

Su temporada empezó irregular con el club alemán, con apenas siete goles en sus primeros 25 encuentros, pero la ha terminado con once dianas en los últimos 18 choques.

Ha marcado al menos un tanto en cada uno de los siete últimos y ha acabado el curso con 18 en 42 compromisos.

Benjamin #Sesko liefert beeindruckende Zahlen:▶ traf in den vergangenen 7 Bundesliga-Spielen immer▶ insgesamt gelangen #Sesko 14 Bundesliga-Treffer und zwei Assists in seiner Debüt-Saison▶ 20 Scorerpunkte in allen Wettbewerben pic.twitter.com/G0UrIsLzGe