Partidos de hoy 29 de noviembre en el Mundial de Qatar: se decide el pase a octavos de final en los Grupos A y B

Entramos en la recta final de la Fase de Grupos del Mundial de Qatar 2022. Los primeros en decidir su pase a octavos de final de la competición serán los equipos incluidos en los Grupos A y B del torneo en horario unificado (16.00 y 20.00 horas, respectivamente). Países Bajos e Inglaterra son los grandes favoritos para encabezar dichos grupos, con la anfitriona Qatar ya eliminada y el resto de conjuntos (Ecuador, Senegal, Irán, Estados Unidos y Gales) apurando sus opciones con mayor y menor probabilidad de éxito.

Los holandeses tienen un 96,9 por ciento de posibilidades de clasificación y en el 54,8 por ciento como primeros de grupo, mientras que Qatar es la primera anfitriona que queda eliminada en la segunda jornada del torneo.

69,4 por ciento de opciones de pasar para Ecuador, más como segunda de grupo que como primera, mientras que la opciones de Senegal se rebajan hasta el 33,7 por ciento. Senegal se encomienda a su fútbol de ataque, con Ismail Sarr como principal arma. En Ecuador, además del goleador Enner Valencia, se antoja importante la actividad por bandas de Estupiñán y Plata.

A Inglaterra le basta un empate para ser equipo de octavos de final. Incluso para pasar como primera de grupo, siempre que Irán no gane a Estados Unidos por más de seis goles de diferencia. Los de Southgate quieren volver a la senda del triunfo y recuperar la imagen de la primera jornada de cara a imponer respeto y coger confianza en la fase decisiva del torneo.

"Everyone's ready and raring to go." ☑️Hear from @MarcusRashford ahead of tomorrow's @FIFAWorldCup game against Wales… pic.twitter.com/j6iktLbvvN

Gales, por su parte, necesita un milagro para clasificarse. Son últimos con un punto y necesita ganar a Inglaterra y que Irán y Estados Unidos empaten.

"We're fully motivated, fully incentivised into throwing absolutely everything into getting the win. Then, who knows? Hopefully, there's a chance we can still get us out of this group.”#ArBenYByd | #FIFAWorldCup | #TogetherStronger