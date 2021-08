Pau y Marc Gasol confirman su adiós a la selección española de baloncesto

La derrota ante Estados Unidos significa muchas cosas, entre ellas, el adiós a una selección de leyenda en el baloncesto. El relevo generacional comienza a cobrar forma con el adiós de los hermanos Gasol, que confirmaron que no vestirían más la camiseta del combinado nacional después de caer ante Estados Unidos en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Es un momento, independientemente del resultado, especial, porque es el último partido con este gran equipo. Es una lástima no haber podido ganar estos cuartos, no haber podido ganar a Estados Unidos, pero no le quita mérito a todo lo que hemos hecho en tantos años", explicó Pau Gasol.

El mayor de los hermanos Gasol dijo que le gustaría "ganar todos los campeonatos y tener todas las medallas" pero que eso "no funciona así". "Muy orgulloso del equipo, agradecido por estar aquí, para mí volver a jugar después de lo que ha pasado ya era un gran éxito, y ya tendremos tiempo de mirar atrás y de digerir. Ahora mismo por supuesto dolorido por la derrota. Nos hubiera gustado que este equipo ganara a Estados Unidos porque habría sido extraordinario. No hemos tenido la suerte en la competición que se necesita a veces para poder avanzar, pero agradecido", añadió.

Posteriormente, explicó que todavía no ha decidido si será el último encuentro de su carrera profesional. "Este fue mi último partido con la selección, ahora tengo que decidir, digerir, hablar con mi familia si debo continuar jugando o debo moverme a diferentes retos", dijo el pívot de 41 años.

Por su parte, su hermano Marc también anunció su marcha de la selección española. "Son días de mucha emoción, pero es el momento de bajarnos de la atracción en la que hemos subido hace muchos años y dejar a la siguiente generación que se suba, que disfrute, que tenga su propia experiencia", explicó tras el duelo ante Estados Unidos. "Que los jóvenes tomen el relevo, que disfruten la experiencia, lo magnífico que es, el orgullo que tiene representar, las ganas", manifestó.

Respecto al partido, consideró que Estados Unidos dio el golpe al partido en el tercer cuarto. "Se nos han ido en el tercer cuarto un poco y no hemos conseguido pararlos, una lástima, hemos luchado, hemos dado la cara, lo hemos intentado, pero al final han anotado más desde fuera", analizó.