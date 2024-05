Pedri, Fermín, Nacho, Ayoze, Morata... los nombres de la comparecencia de De la Fuente

La lista de los elegidos para defender a España en la Eurocopa 2024, una inicial de 29 futbolistas que será reducida a 26 elegidos, dejó numerosos nombres en la comparecencia de Luis de la Fuente, seleccionador español, con Pedri como gran protagonista y espacio para los debutantes Fermín y Ayoze, los regresos de Nacho, Marcos Llorente y Aleix García, y la apuesta por la veteranía de Jesús Navas.

Pedri

"En Pedri veo cada día el gran futbolista que es. Igual que en los delanteros se habla de rachas, se producen igual en el rendimiento de un futbolista, pero tiene tanto talento que un día va a aparecer. Se está viendo como está mejorando y el impulso de una Eurocopa con la selección es muy importante. Tenemos que aprovechar las alternativas que nos da Pedri para jugar de distinta manera".

"La llamada de Pedri es el sentir general, no se pone en duda el talento y lo grandísimo futbolista que es. Necesita encontrarse con Pedri y está en ese camino. Le vamos a ayudar y él nos va a ayudar muchísimo, va a ser bidireccional. Con Pedri no tengo ninguna duda, depende de que esté con confianza y seguridad para soltar todo el potencial que tiene".

Marco Asensio

"De Marco sabéis lo que pienso, le admiro, es un gran amigo pero nos centramos en los que están aquí que son los protagonistas y hay que ponerlos en valor".

Ayoze

"Ha estado en muchas prelistas y por circunstancias no ha estado luego en las listas pero es el momento de darle esta oportunidad. Seguro que va a encajar muy bien. Es muy buen futbolista. Es su momento y lo va a aprovechar. Demostró hace tiempo en Inglaterra que lo merecía y ahora en España"

Fermín

"Es un jugador fantástico, muy versátil que se va a consolidar y esta convocatoria le da un salto de calidad muy importante. Espero que sea el de su club, que aporte todo su potencial al servicio del equipo y juegue con la misma naturalidad"

"Está ahora a un nivel muy alto pero hay que ser prudentes, desde la prudencia se hacen análisis más racionales. No se puede pensar que va a solucionar nada, todo lo que aporta en su club y más lo tiene que dar aquí, pero está en proceso de formación y crecimiento. Muchas veces los jugadores aumentan su rendimiento en la selección porque les da un plus. Seguro que nos va a demostrar lo gran futbolista que es".

Nacho

"Es un valor seguro. Ya estuvo con nosotros, conmigo fue campeón de la Nations League. No tiene que tener ninguna duda de nada por no volver antes, son circunstancias de altibajos en una temporada cuando otro jugador puede estar mejor. Pero nos da tranquilidad, seguridad y una confianza máxima. Celebramos que esté disputando la final de Champions, esperamos que sean campeones y juegue tan bien como hasta ahora".

Aleix García

"Ya debutó con nosotros, le conocemos muy bien, esperamos si está entre los 26 o no, tiene todas las opciones, que siga creciendo ofreciendo potencial futbolístico de toda la temporada. Nos da alternativas en diferentes posiciones".

Marcos Llorente

"Marcos en mi primera experiencia como seleccionador estuvo en esa convocatoria, creo que debutó conmigo en la selección, no había estado en ninguna categoría anterior, jugando de mediocentro, posición en la que ha demostrado mucho potencial. Ha terminado siendo un fuera de serie, es un superdotado, ofrece variantes tácticas y es muy completo técnicamente. Nos da variedad en planteamientos".

Álvaro Morata

"De Álvaro no me preocupa nada, estoy a muerte con él y con nosotros siempre ha estado de matrícula de honor, sólo hay que ver la actitud que tiene, la alegría por estar. Es un gran capitán y no tengo duda ninguna de que va a estar a la altura de lo que le pedimos. Con Álvaro, dejo el titular, cero dudas".

Jesús Navas

"Puede aportar como capitán, siendo ejemplo, es parte de la historia del fútbol español, campeón de Europa, del mundo y de la Nations y un ejemplo día a día que transmite a todos. Puede aportar mucho, además del talento que tiene. Ha pasado momentos difíciles esta temporada y siempre ha estado a la altura. Nunca falla. Hay futbolistas que nacen para competir especialmente en la selección y Jesús es uno de ellos, se transforma con la camiseta de España. Ha nacido para ser internacional y estamos encantados con la ilusión que tiene. Después de ganar todo lo que ha ganado, sigue pensando que puede mejorar".