Pablo Herrero Picabea se convierte en el primer refuerzo del Ciencias Cajasol para la próxima temporada 2019-2020. El jugador retorna después de jugar la temporada pasada en el Kituro RC de la liga belga.

Picabea tiene 25 años y juega en la primera línea, como 3. Se trata de un incorporación importante, de calidad contrastada, pues está considerado como un jugador fuerte en la melé y en el contacto. Conoce bien el club y a los compañeros con los que volverá a compartir vestuario.

Después de consumarse su retorno al Ciencias Cajasol, el propio jugador hacía una valoración de su paso por el rugby belga. "Mi experiencia en Bélgica ha sido genial. La verdad que siempre he recomendado el irse al extranjero un tiempo, pero el hacerlo por una de tus pasiones es aún mejor. Al principio con el idioma fue algo más complicada la comunicación, pero al fin y al cabo el rugby, y sobretodo la melé, son universales", apunta Picabea.

"El Kituro RC me acogió muy bien desde el inicio de la pretemporada. Es un equipo que vive un relevo generacional y el poder formar parte de una plantilla tan joven y con tanto carácter fue sin duda una oportunidad. El rugby belga en general es más físico, se nota que los centro europeos tienen un porte mas corpulento que nosotros y eso define el ritmo de juego que imprimen la mayoría de los equipos", recalcaba el delantero científico.

Picabea no esconde su ilusión por poder retornar a un Ciencias Cajasol ya en la máxima categoría del rugby español. "¡Por supuesto! Aunque en la distancia, he estado siguiendo de cerca la temporada y el asistir ya en Cartuja a los play off ha hecho que no aguante más este veneno. Quiero volver ya".