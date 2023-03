Nuevo test para Pilar Lamadrid en la Mallorca Sailing Center Regatta

Cambio de escenario y nueva competición para Pilar Lamadrid (Ellas son de aquí / Livinda / Puerto Sherry / Fundación Andalucía Olímpica), que desde este jueves toma parte en la Mallorca Sailing Center Regatta. La cita internacional de la clase iQFoil se disputa hasta el próximo domingo, 12 de marzo, a modo de prueba preparatoria para el Trofeo Princesa Sofía, programado a principios de abril como prueba puntuable para la Copa del Mundo.

Después de lograr hace escasos días su tercera corona nacional de la nueva modalidad olímpica del windsurf al imponerse en las aguas de El Puerto de Santa María en la Semana Olímpica de Andalucía, la regatista del Club Náutico Puerto Sherry buscará el que puede ser su cuarto triunfo de una temporada en la que el gran objetivo está puesto en el Mundial de julio en los Países Bajos. Entonces se pondrán en liza los billetes para los Juegos de París, donde la sevillana afincada en tierras gaditanas está llamada a defender el pabellón nacional.

Rumbo a dicha competición y al Europeo de Grecia, a disputar en el mes de mayo como segunda gran cita de la temporada, Lamadrid afronta estos días la Mallorca Sailing Center Regatta como test preparatorio. Lo hará durante cuatro jornadas y frente a una no muy extensa pero selecta flota formada por una treintena de regatistas.

Entre las más directas rivales de la andaluza para luchar por los puestos de honor de la competición mediterránea, en la que inicialmente están previstas tres mangas al día y sin series finales en el cierre, se encuentran casi al completo las potentes delegaciones de Francia y Gran Bretaña. En la primera destaca la doble campeona mundial Helene Noesmoen o su compatriota Delphin Cousin, segunda clasificada de un ránking mundial en el que, tras su última actualización, a mediados de febrero, Pilar Lamadrid es ahora tercera.

Pilar Lamadrid: "Ésta es una regata más de entrenamiento que nos va a servir para reencontrarnos con las aguas de la Bahía de Palma, donde me gusta mucho navegar, ya que aquí gané por primera vez un Campeonato de España, infantil en la clase sub15. Además, mi padre ganó también aquí un Trofeo Sofía absoluto, lo que siempre me motiva más. Por lo demás, como entrenamiento va a estar bastante bien, sobre todo porque están el equipo inglés y el francés. Aunque faltan las israelitas, va a estar genial de cara a la Copa del Mundo de abril, para tener un poco de tanteo de la flota, sobre todo porque algunas regatistas como Helene Noesmoen todavía no había competido esta temporada".

La regatista sevillana insiste en que "el objetivo va a seguir entrenando las salidas y darle mucha caña, sin presiones ni ningún tipo de objetivo en cuanto a resultado. Todo va a depender un poco también de cómo me encuentre físicamente, porque bueno no es fácil estar compitiendo continuamente y hay que intentar regularse para llegar al Trofeo Princesa Sofía de la mejor manera posible".