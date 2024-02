Pilar Lamadrid se aferra al podio en el Mundial de iQFOil

"Condiciones perfectas, de entre 12 y 16 nudos, viento estable, buena ola, fue perfecto en el agua". Así resumía la tercera jornada de competición Nico Goyard, segundo clasificado del Mundial de iQFOiL que se disputa hasta el sábado en Marina Rubicón, Lanzarote. Los 212 participantes han completado este miércoles cinco pruebas más, esta vez de formato regata, que dejan bailes de posiciones y cambios en todos los podios a excepción de los líderes.

El defensor del título mundial, Luuc van Opzeeland, ha estado más irregular que el martes (1-8-1-15-2), pero descarta los peores resultados, por lo que al igual que Emma Wilson ambos se aferran al oro y mantienen su liderato por segundo día consecutivo. Pilar Lamadrid –tercera- y Nacho Baltasar –undécimo empatado a puntos con el décimo- son los mejores españoles.

Wilson se afianza en el liderato y Lamadrid se mantiene en el podio

Volvió a lucirse la británica Emma Wilson en el campo de regatas lanzaroteño. Si bien el martes se estrenaba con tres victorias de cinco, este miércoles Wilson no dio opción a sus rivales y logró vencer en las cinco pruebas disputadas, manteniendo así su ventaja de seis puntos sobre la segunda clasificada, que pasa a ser la israelí Sharon Kantor con tres primeros, dos segundos y un quinto.

El equipo de Israel decide en este Mundial quién será sus representante en los Juegos Olímpicos, por lo que el nivel del equipo es máximo con cuatro regatistas dentro del top diez femenino tras esta tercera jornada de competición.

"Ha sido un día muy bueno", decía Kantor al término de la jornada. "Ha sido una bonita pelea con Pilar [Lamadrid], Katy [Spychakov] y Palma [Cargo]".

La sevillana Lamadrid, por su parte, ha sumado este miércoles un primero, dos segundos, un tercero y un descalificado por salida prematura con bandera negra –parcial que descarta-, resultados con los que se posiciona en el tercer cajón a sólo cuatro puntos de Kantor y con otros tantos de ventaja sobre la cuarta clasificada, por lo que todo está aún por decidir. Ella, Nicole van der Velden (19ª) y Andrea Torres (44ª) serán las españolas en el grupo oro.

Nico Goyard, el mejor del día

Cinco pruebas, cinco victorias. A pesar de estar indispuesto, Nico Goyard ha sido hoy el mejor de la flota masculina y sube como la espuma hasta la segunda plaza provisional. "He tenido un día muy bueno. Gané las cinco regatas de mi flota, no podía haber sido mejor sobre todo porque no estoy bien. Esta mañana estaba vomitando mientras estaba en el agua, así que estoy feliz de poder haberlo hecho tan bien a pesar de mi estado; sólo espero estar bien para las finales", declaraba el francés.

Con el campo de regatas a medio camino entre Marina Rubicón y la isla de Lobos, lo cierto es que se notaba la tensión, con toda la flota apretando en las salidas y con las consiguientes llamadas generales, esto es, salidas antes de tiempo de gran parte de la flota, por lo que la regata se anula y toca volver a empezar.

Nacho Baltasar ha sido el mejor español. Con unos parciales 7-(16)-12-3-3 el mallorquín admitía estar agotado: "Espero que los demás también lo estén como yo, porque hoy ha sido durísimo. Veo a la gente muy rápida, más de lo que pensábamos, la verdad. Mañana empieza el grupo oro y parece que el viento va a seguir subiendo".

Él, Bernat Tomàs y Jorge Aranzueque son los tres españoles que estarán a partir de mañana en el grupo oro.

Las Series Finales, en directo

Desde mañana a las 12:00 hora local la flota comienza las Series Finales, por lo que navegará dividida en grupo oro –con la primera mitad de la tabla- y plata –con los restantes clasificados y clasificadas-. A partir de mañana y hasta el sábado, último día del Mundial de iQFOiL, las regatas se podrán seguir en directo en el canal de Youtube de la clase iQFOiL.

La Lanzarote International Regatta está organizada por Marina Rubicón y cuenta con la colaboración de la Real Federación Canaria de Vela, además de con el apoyo institucional del área de Turismo del Cabildo de Lanzarote a través del producto deportivo European Sports Destination (gestionado por SPEL-Turismo Lanzarote), Promotur Turismo de Canarias, el Ayuntamiento de Yaiza y de las entidades privadas Dinghycoach, Naviera Armas y Cabrera Medina (Cicar).