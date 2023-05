Pilar Lamadrid: "El gran objetivo es el Mundial y tenemos que ir poco a poco"

Con una semana ya de puesta a punto in situ sobre el que desde este martes será campo de regatas del Campeonato de Europa, Pilar Lamadrid analiza la segunda parte de una temporada en la que está llamada a jugar un papel protagonista en la clasificación de España para los Juegos de París en la clase iQFoil. Por delante, y antes del Mundial de los Países Bajos, a disputar en el mes de julio, la actual número 4 del ránking internacional de la nueva disciplina olímpica del windsurf afrontará la cita continental, que tendrá como escenario las aguas helenas de Patras hasta el 14 de mayo.

"Está claro que el gran objetivo es el Mundial y que tenemos que ir poco a poco”, avisa la sevillana afincada en El Puerto de Santa María, consciente de que el desgaste acumulado en la exitosa primera parte del curso, con tres triunfos en cinco citas internacionales disputadas, acabó por pasarle factura en el aspecto físico, relegándola a la decimosexta plaza tras presentar credenciales para otro podio en las primeras jornadas de la prueba balear.

“Insisto: preferimos ir voy poco a poco. La realidad es que creíamos que los problemas en la espalda del Sofía se iban a olvidar con descanso y controlando la carga de trabajo, pero la semana pasada tuve una recaída. Está claro en este sentido que todo el esfuerzo que hemos hecho estos meses siguiendo el plan de la Federación Española pues ha tenido sus consecuencias”.

Retomando así la puesta a punto que el pasado año la llevara a liderar durante unos meses el escalafón mundial, la regatista del Club Náutico Puerto Sherry reconoce que no se obsesiona con lo que pueda ocurrir en el próximo Campeonato de Europa y que está centrada en la gran cita del año. Eso sí, no renuncia a repetir por tercer año consecutivo presencia en las Medal Series.

“El objetivo principal sigue siendo el Mundial, pero, aun sabiendo que hemos tenido ese contratiempo, vamos a intentar centrarnos en el Europeo, en el que intentaremos aprovechar las regatas en flota para probar tácticas, corregir errores y buscar, como siempre, un buen resultado. Y si nos vemos con capacidad para pelear por metas mayores, aunque vamos un poco justos de preparación, tener la cabeza fría para tirar para adelante. Pero paso a paso”, insiste Lamadrid.

Lo tiene muy claro la vigente campeona de España de la clase iQFoil y líder indiscutible del equipo preolímpico español. “A pesar de las limitaciones y de que la fatiga acumulada no me permitieron defender con éxito el subcampeonato del pasado año en el Princesa Sofía de Palma, lo positivo es que estamos ahí, con las mejores, y ahora en el Europeo el objetivo es ir volviendo a crecer progresivamente para llegar en plenitud al Mundial. Porque todo lo demá,s lo tenemos. No hay nadie más rápida que yo en la flota. Lo tengo muy claro. Sólo me falta ese gran podio, que cada vez está más cerca”, se confiesa una ambiciosa Pilar Lamadrid.