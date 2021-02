Día de libro para el segundo asalto de la 16ª Semana Olímpica Andaluza, 21º Trofeo de Carnaval, marcado por vientos de 15 nudos de intensidad media con rachas de 18, con menos olas y sin lluvia. Una jornada muy competida en todas las flotas con algunos lideratos muy discutidos que auguran una recta final muy emocionante. Entre los españoles, continúan como abanderados la joven sevillana Pilar Lamadrid, que sigue imbatida en la flota femenina de iQFoil, y la tripulación de los hermanos Flethes en la clase 420, aunque no son pocos los que ocupan puestos de podio.

Pilar Lamadrid suma y sigue con otros cuatro triunfos, y van ocho, y con el descarte de uno de ellos mete ya nueve puntos a la húngara Sara Cholnoky y dos más a la británica Alice Read. Entre ambas parece estar la única lucha en el podio en lo que resta de campeonato, con la regatista del CN Puerto Sherry muy segura en la cabeza. En la misma flota navegan los juveniles masculinos y entre estos es tercero Daniel Sánchez Bellido, del CN Sevilla, quien alejado del mano a mano entre los dos primeros centra su objetivo en aguantar el podio y mantener a raya al polaco Siwek, cuarto con cuatro puntos más.

Entre la flota senior masculina de iQFoil, el tercero mejor del mundo, el holandés Huig-Jan Tak, aumenta la distancia desde el top sumando dos nuevas victorias y dos segundos puestos, superado en dos pruebas por el alemán Sebastian Koerdel que sube al segundo puesto ayudado también por el descarte de un mal resultado el viernes. Con más de diez puntos entre ambos, otros doce distancian al alemán del holandés Max Castelein, tercero absoluto y primer Sub 21. Por su parte Fernando Lamadrid (CN Puerto Sherry) sigue líder entre los españoles desde una meritoria sexta plaza absoluta, seguido de Fernando Martínez del Cerro (CAND Chipiona) que recupera un puesto hasta el octavo. El primer español Sub 21 en esta flota es el deportista del CN Sevilla, Fernando Samalea, seguido de su compañero de club Aurelio Terry, quien acusa el menor peso frente a windsurfistas más grandes en condiciones de vientos fuertes.

El andaluz Pablo Guitian (CN Elcano) sigue primer español y sexto en la general de la clase Finn con un sexto y un cuarto en las dos pruebas del día. El primer puesto sigue en manos del húngaro Berecz, seguido del croata Bugarin que le recorta la distancia a un solo punto. Espadas en alto entre ambos, con el tercer clasificado, el también croata Vujasinovic, a nueve y diez puntos de distancia, respectivamente. El siguiente español es el veterano Gerardo Seelinger quien hoy sufría un vuelco y era "rescatado" en el agua por el presidente de la andaluza, Paco Coro, que se encontraba de espectador en el área de regatas.

Los hermanos Fernando y Carlos Flethes (CN Puerto Sherry) validan dos victorias para mantener inalterable su liderato en la clase 420 y aumentan a cinco los puntos de diferencia con la tripulación de Manuel Álvarez-Dardet y Manuel Páez (CN Puerto Sherry/CN Sevilla), segundos. Los cambios llegan en el tercer puesto, ahora en manos de las Sub 17 Marta Álvarez-Dardet y Paloma Flethes, del CN Puerto Sherry, que también acceden al liderato femenino.

El portugués Eduardo Marques se vale de las rentas y el descarte para seguir en cabeza de la clase ILCA 7 tras una jornada en la que ha roto su imbatibilidad. Sin embargo, el luso no solo aguanta si no que aumenta a siete y nueve puntos la ventaja con el ucraniano Saidukov y el regatista de Tenerife Leopoldo Christian Barreto, segundo y tercero, respectivamente. Barreto, primer Sub 21, tiene a tiro el subcampeonato absoluto y también tendrá que mirar hacia atrás para aguantar la presión que ya ejerce el gallego Roberto Bermúdez de Castro, cuarto con cuatro puntos más.

En la clase olímpica ILCA 6 Femenino, la portuguesa Carolina Joao sigue imbatida en su objetivo, seguida con nueve puntos más por la ucraniana Sofía Naumenko, dos por delante de su compatriota Katerina Gumenko que se sube al podio en detrimento de la regatista de Calpe, Lara Himmes, ahora cuarta a un punto. La española sigue primera Sub 21 pero le empata la ucraniana Vynohradova, cuarta absoluta y segunda juvenil, seguida de la andaluza Elena Navarrete, del CN Fuengirola. Entre la flota masculina se mantiene el mismo podio con el ucraniano Verdysh en cabeza, seguido con cinco puntos más por el regatista de Benidorm, Mariano Cerbian, quien renta solo uno al andaluz del CN Sevilla, Alfredo Gómez, que hoy ganaba una de las pruebas.

Este domingo será la penúltima jornada de cara al desenlace del lunes, con las primeras salidas previstas a partir del mediodía y una previsión que apunta a vientos de levante fuerte.