Piqué se despide del Camp Nou con victoria (2-0)

El Almería, consciente de que su Liga no se juega en el Camp Nou, bajó los brazos. El Barça también calmó sus revoluciones a la espera que llegara la ovación final al protagonista de la noche.

Pese a dar entrada a Babic, por Kaiky, y a Diego Mendes, por Leo Baptistao, Rubi no conseguía cambiar el guion del encuentro. El Barça insistía y Dembélé no marcó el segundo porque se le hizo de noche en una ocasión clarísima. El delantero galo hizo lo más difícil -superar al guardameta- y falló lo más asequible: tomar la decisión final. Ni asistió a Lewandowski ni empujó el balón a portería; se quedó a medias.

El único momento de duda para los locales llegó en el minuto 28, cuando el Almería pudo marcar aprovechándose de un error de Frenkie de Jong, que dejó solo a Largie Ramazani ante Marc-André Ter Stegen en el minuto 28. Pero el portero alemán salvó la ocasión con una gran intervención, demostrando que si es el portero menos goleado de LaLiga no es por casualidad.

Este no llegó porque Lewandowski, en el minuto 6, falló un penalti por mano de Kaiky Fernandes, que fue verificada por el VAR. El delantero azulgrana, que rápidamente recibió el visto bueno del protagonista de la noche para chutar la pena máxima, cruzó demasiado el balón que, antes de salir fuera del campo, rozó con el palo izquierdo.

Piqué abandonó el campo abrazado por todos sus compañeros y escuchando de fondo los aplausos de su afición, que se alargaron más de dos minutos. Fue el clímax de una noche de fútbol en la que el Barcelona mostró una buena versión que remató en el segundo tiempo con los goles que no transformó en unos brillantes primeros 45 minutos.

“En un futuro, volveré a estar aquí”

Tras disputar su último partido en el Spotify Camp Nou y dar una vuelta de honor, Piqué se dirigió desde el césped a los aficionados azulgranas presentes en el estadio, a los que les prometió que "en un futuro" volverá al club.

"Era el momento de darnos espacio, un poco de aire, y estoy convencido de que en un futuro volveré a estar aquí", dijo el central catalán que, poco después de pronunciar estas palabras, escuchó como muchos aficionados gritaban: "¡President!" ("¡Presidente!").

Piqué, que jugó de inicio y recibió una ovación atronadora de su afición al ser sustituido en el minuto 84 por Andreas Christensen, se mostró visiblemente emocionado a lo largo de un discurso que empezó agradeciendo a todas las personas que ayudan a los futbolistas en su "día a día".

"En la vida, cuando te haces mayor, te das cuenta de que amar a veces es irse", sentenció Piqué, que en ese momento tuvo que parar su discurso por la emoción.

El central barcelonés puso punto final a su discurso con una idea que ya mencionó en el vídeo en el que anunciaba su retirada: "Esto no es un adiós, ya me fui con 17 años y regresé. Mi abuelo me hizo socio el día que nací. Nací aquí y moriré aquí. ¡Visca el Barça, siempre!". Tras estas palabras, el central se retrató acompañado por su familia en el banquillo del Barcelona antes de dar unos toques en el tapete verde del Camp Nous con sus hijos.