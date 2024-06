La Premier League salva al VAR

TODO continuará como hasta ahora, ya que los inventores han decidido seguir usando el VAR, pero dicen que será menos utilizado, a ver si eso será así, ¿quién sabe? La Premier ha decidido por contundente mayoría seguir sirviéndose de la tecnología. El muñidor de la cosa, el antiquísimo Wolverhampton, se ha quedado solo en esta aventura y los que torcían por la abolición del artilugio tendrán que esperar a mejor ocasión.

Sin duda alguna, si el VAR es utilizado con honestidad será estupenda su continuidad. Sobre todo en el fuera de juego es infalible, pero siempre y cuando sea determinante, ya que el uso del aparatito sólo se usa a petición de parte, léase esos que están en la intimidad cada día menos íntima de la Sala VOR. El Sí de la Premier al VAR fortalece al chisme, pero procede una utilización más racional y menos mirar con lupa para una inspección de minutos que desvirtúa el fútbol.

La iniciativa derrotada de los Wolves no va a caer en saco roto, pues anuncian que las intervenciones serán explicadas a los espectadores mediante el servicio de megafonía interna. Otro lío más, pues la que se puede formar en las gradas cuando la explicación no convenza a los perjudicados puede ser de aúpa. De momento, la idea no ha hecho metástasis y aquí todo seguirá de la misma manera. Al menos es lo que parece en este tiempo de vacaciones a tiempo incompleto.

Tiempo vacacional que bien podría aprovecharse para perfeccionar el uso y abuso del artilugio. Y en este asunto, lo que ocurra en la Eurocopa puede ser determinante para un futuro mejor. O peor, quién sabe, pues archidemostrado está que la mano del hombre contamina más que arregla. ¿Aumentará el intervencionismo del arbitraje exterior? Qué sabe nadie y lo que bien puede asegurarse es que al VAR, tras sobrevivir a la tormenta en la Premier, le queda larga vida.