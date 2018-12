La única opción de las de Nervión es ganar

El Sevilla femenino visita las instalaciones de Lezama para medirse al Athletic Club. El conjunto de Paco García y Sergio Jiménez necesita una victoria que se antojaría balsámica para poder salir de la angustiosa situación en la que se encuentra.

En la última derrota ante el Barcelona en casa se produjeron errores defensivos que un conjunto como el blaugrana suele penalizar por bien que compitiera el equipo, por lo que toca cambiar la dinámica ante el cuadro vasco. Las pupilas de Joseba Agirre no comenzaron de la mejor manera posible el campeonato, pero ya ocupan la cuarta posición con 22 puntos.

No llegan las de Nervión en un buen momento, ya que pese a esa alegría copera en Las Gaunas, no terminan de arrancar en la competición regular. Nueve derrotas consecutivas han llevado a la última posición al conjunto hispalense.

Por ello, las sevillanas buscarán algo positivo para afrontar la recta final de 2018 con optimismo. Después de visitar el Botxo, volverá a viajar para enfrentarse al Madrid CFF en un duelo directo por la permanencia, cerrando el 2018 una semana más tarde con el derbi que disputará en casa.

No resultará sencilla la empresa que afronta, con dos bloques en dinámicas totalmente opuestas. En este cruce de caminos, las vizcaínas no lograron su primera victoria hasta la jornada 5 y no repitieron hasta la octava fecha liguera. En resumen, acumulan nueve partidos (además del billete a cuartos en la Copa de la Reina) sin caer en la Liga Iberdrola y esto las ha llevado a colocarse en su habitual zona de confort de los últimos tiempos.

Si hay algo que debe servirle al Sevilla como referencia es el empate que logró sacar el Sporting de Huelva, colista antes que el Sevilla, en la segunda jornada del campeonato, prueba de que todos los equipos pueden sorprender a cualquiera en esta competición cada vez más igualada y en la que las sevillistas quieren tomar aire.