Punto final a un fútbol de mentirijilla

SUSPIRO de alivio para el aficionado al fútbol de verdad en España. El juego de mentirijilla, el que pertenece al laboratorio con el único fin de cargar las pilas con vistas al invierno, es ya historia y el próximo viernes la cita entre el Sevilla y el Valencia tendrá el interés de tres puntos en juego, un botín que, por supuesto, valdrá igual que el que se litigue en la jornada 38, cuando muchos de los partidos se programarán a la misma hora para decidir cosas trascendentes.

Abomino del fútbol veraniego, no me gusta siquiera cuando se enfrentan a casi 10.000 mil kilómetros los dos máximos rivales del fútbol sevillano. Jugar con red debajo, con la sensación de que da igual el resultado final, aunque ya no sea así ni en los amistosos, le quita mucha pasión a este deporte y, particularmente, prefiero ver en directo una cita oficial de la previa de la Conference League entre un equipo rumano y otro turco, Cluj-Adana Demirspor por citar un ejemplo reciente, que cualquier bolo con la presencia del Barcelona o del Real Madrid.

En el caso del Betis y del Sevilla, del Sevilla o del Betis, pienso tres cuartos de lo mismo y el hecho de seguir el juego de ambos en estos amistosos insufribles pertenece más a razones laborales, a la necesidad de estar informado para después opinar sobre ello con criterio, que a un interés real por sacar conclusiones respecto a lo que posteriormente se va a ver durante el curso oficial. Como a muchos periodistas de mi generación, siempre quedará marcada la frase de José Antonio Sánchez Araújo, cuando aconsejaba que en la pretemporada no se eleve nada a definitivo.

La Liga ya está aquí, aunque el mercado seguirá abierto hasta septiembre y ahí sí existen más opciones para remendar la red por donde se escapa la pesca. Es la tarea que les resta a los directores deportivos, tiempo tienen aún, aunque parece que es más importante a día de hoy salir del excedente que fichar.