Rafa Nadal se pierde el Abierto de Australia por lesión

El tenista español Rafa Nadal sufre un microdesgarro en un músculo, que se produjo durante el partido ante Jordan Thompson en cuartos de final del torneo de Brisbane, y no participará en el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, reconociendo además que "no" se siente "preparado para competir al máximo nivel de exigencia en partidos de cinco sets".

Hi all, during my last match in Brisbane I had a small problem on a muscle that as you know made me worried. Once I got to Melbourne I have had the chance to make an MRI and I have micro tear on a muscle, not in the same part where I had the injury and that’s good news. Right… pic.twitter.com/WpApfzjf3C