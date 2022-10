El Corteva Cocos sigue a ritmo de campeón

El Corteva Cocos, actual campeón de la Liga Iberdrola de rugby femenino, sigue dando pasos firmes en pos de volver a consolidar otro equipo sólido que aspire a revalidar el título. A pesar de tener tres bajas de peso dentro del quince inicial, el equipo universitario se imponía por 41-24 al Complutense Cisneros, precisamente la escuadra que lo antecedía en el máximo escalón del rugby femenino español.

El equipo de Manu Sobrino y Suso Romero aprovechó un dominio total en la primera mitad, cuando el aire soplaba a su favor para conquistar una ventaja que ya se convertía en un excelente colchón con vistas a aguantar la misma situación meteorológica en contra tras el intermedio. Al descanso se llegaba con un 26-0 favorable al Corteva Cocos gracias a la eficacia de la apertura chilena Carolina Alfaro y a los ensayos de Marta Carmona Arahal, Ana Peralta y Marieta Román.

El marcador premiaba la mayor fortaleza de las Cocodrilas ante un Cisneros que trataba de pelear contra el viento con un constante juego a la mano. Las madrileñas luchaban contra un imposible, pese a su voluntad, pues no llegaban a superar la buena defensa de las verdinegras.

Pero en la segunda mitad sí debían aparecer mayores dificultades y también se podían incrementar con el ingreso en el campo de un par de internacionales españolas, Zahía Pérez e Ingrid Algar, que no estaban en el quince de las madrileñas. Sí habría un ensayo rápido más por parte del Corteva Cocos, que aprovechaba un maul tras una touch cercana a la línea para posar el oval a través de Ana Serrano. La ventaja se iba entonces hasta el 33-0, pero a partir de ese momento empezarían los problemas defensivos.

El Complutense Cisneros no había dado su brazo a torcer y con un juego rápido y aprovechando algunas pérdidas de las sevillanas era capaz de anotar tres marcas en 11 minutos, además de una transformación en una de ellas. Ya no sólo se esfumaba el punto bonus sino que se ponía en peligro incluso el triunfo del Corteva Cocos si no era capaz de reaccionar.

Pero las sevillanas, a pesar de las ausencias de Easter Savelio, Merania Paraone y Cristina Cabas, tres jugadores importantísimas en el quince, fueron capaces de reponerse a esa situación de aprieto. Un golpe pasado por Carolina Alfaro y una marca de esa fuerza de la naturaleza que responde por Lavinia Taukalaliku consolidaban definitavamente la ventaja, aunque el bonus ofensivo no se podía confirmar. Un ensayo de las madrileñas sobre la hora dejaba el marcador definitivamente en 41-24 para que el Corteva Cocos fuera capaz de sumar su tercer triunfo en tres partidos.