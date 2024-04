Sergio Rico no se perdió la corrida de rejones y ya piensa en volver a la competición de élite

La temporada de toros en Sevilla continúa su transcurso. Para el primer Domingo de Feria, la Maestranza esperaba la clásica corrida de rejones, con Diego Ventura brillando sobre el albero. A la plaza acudió, como no podía ser de otra forma, Sergio Rico. El actual guardameta del PSG, ya recuperado de su grave accidente en El Rocío y el cual casi le cuesta la vida, fue un espectador más.

La razón: su gran afición por el mundo del caballo y a la tauromaquia. El canterano del Sevilla aseguró que "esto marca un poco lo que es Andalucía. Nuestra cultura, nuestras creencias y lo apoyo mucho". "Nunca me esconderé para ello. Disfrutando de esta tarde, vengo a visitar a Diego (Ventura) por la amistad que nos une", añadió en One Toro TV.

Otra razón de peso para Sergio Rico fue la tarde de su amigo Diego Ventura. Su compatriota y rejoneador fue la gran sensación del día en la Maestranza, cortando dos orejas y poniendo en pie a la plaza: "Ellos se juegan la vida cada vez que salen al ruedo y eso conlleva una gran responsabilidad. Cualquier día es especial, pero Sevilla, su tierra y demás... aún más si cabe", aseguró el guardameta.

Además, el portero del PSG siempre acude a las plazas de toros cuando puede. De hecho, ya estuvo en Sevilla en la pasada Feria de San Miguel, el 23 de septiembre de 2023. Allí acudió con su pareja, Alba Silva, para una corrida de toros con un cartel de altura: Morante de la Puebla, José María Manzanares y Pablo Aguado.

Sergio Rico también fue cuestionado sobre su situación actual. Tras salir con vida de un gravísimo accidente, el guardameta del PSG ha mostrado en distintas ocasiones su deseo por volver a jugar al fútbol. Ante todo pronóstico, esto parece que se cumplirá, pues progresa a pasos avanzados y apunta a regresar al deporte de élite.

Eso sí, no quiere correr más de lo necesario. No hay prisa: "Ya estamos empezando a hacer un poco más de físico y deseando volver a los terrenos de juego, que es lo más importante".

El grave accidente que sufrió el pasado mes de mayo de 2023, cuando un terrible golpe de un caballo le dejó casi un mes en coma inducido, hizo temer lo peor a todo el mundo. Sin embargo, el jugador del PSG sobrevivió después de 26 días en coma y, lo mejor: sin ninguna secuela ni física ni psíquica

"Yo sigo siendo el mismo. Al final, fui el que menos he sufrido, no me he dado cuenta de la misa la media. Mi pensamiento no ha cambiado". El mejor síntoma, sus ganas de "volver a mi rutina y volver a sentirme futbolista", reconoció en una entrevista para COPE.