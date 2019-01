Setién quiere "mantener el ritmo", pero no se fía del Huesca

Quique Setién compareció ante los medios antes del desplazamiento a tierras aragonesas, donde el Betis se medirá mañana (20:45) al Huesca. El entrenador cántabro quiere arrancar el 2019 con una victoria para "mantener el ritmo", aunque advierte que el partido de El Alcoraz será "complicado". Además, adelantó que Inui y Sergio León no estarán en la convocatoria por problemas físicos. Al contrario que Guardado, ya disponible tras dejar atrás una lesión muscular.

Estado de ánimo y ausencias

"Al equipo lo veo bastante bien, bastante motivado y han venido bien prácticamente todos los futbolistas. Hemos entrenado bien. Hoy hemos tenido problemas con un par de problemas con dos jugadores que no van a poder jugar y que en un principio estaban en la convocatoria: Inui y Sergio León, que han tenido unas molestias. Pero el resto está bastante bien, con muchas ganas de afrontar el partido y de sacar los tres puntos".

Parte médico

"Sidnei, ya sabéis el problema que tuvo, también Júnior. Guardado está bien, ya está prácticamente recuperado y ha entrado en la convocatoria. Y Kaptoum sufrió el otro día un problema muscular que lo tendrá apartado unas semanas".

El 11 a elegir

"En la alineación uno siempre tiene dudas. No sabes quién es el jugador más adecuado, porque valoras muchas cosas. Pero viendo los entrenamientos y sabiendo el rival que tienes enfrente sabes más o menos a quién poner, tratas de poner a los más adecuados. Aunque siempre es complicado, como cualquier partida de ajedrez".

Los Reyes Magos

"Les pido una victoria, aunque vamos a jugar un poco antes de que lleguen. Me encantaría empezar el año como lo empezamos el año pasado, ganando. Empezar sumando tres puntos y afrontar este ilusionante mes de enero con confianza y sobre todo con puntos. Porque nos encantaría poder mantener este ritmo que llevamos".

Incorporaciones

"Todos somos conscientes y hemos hablado de las necesidades que tenemos y de la situación en la que está el club. No es que lo pida yo, es que nos pongamos de acuerdo y decidamos qué es lo mejor para el equipo".

El Huesca

"En principio es verdad que esos condicionantes invitan a pensar que puede ser un partido fácil, pero el fútbol ya sabemos lo que es. Este equipo que sólo ganó en la primera jornada, pero si lo ves en los últimos cuatro partidos, no ha merecido perder ninguno.

No voy a decir que no vayamos como favoritos, porque en teoría tenemos que ganar este partido, pero el fútbol a veces se complica. Y los cuatro equipos que han jugado contra este rival en el último mes, las han pasado canutas para superarles. De hecho es de los equipos que más remata a portería.

Quizás les falte ese poso de un equipo más hecho y con más experiencia en Primera División, pero veo un partido complicado y en el que tendremos que hacer muchas cosas bien para sacarlo adelante. Tendremos que afrontarlo con la máxima exigencia y la máxima intensidad".

Estado del césped

"Es verdad que va a hacer mucho frío, pero el estado del terreno de juego no tiene nada que ver con el que nos encontramos en Luxemburgo. El Alcoraz es un campo que, por toda la información que tenemos y lo que vemos por televisión, está en un estado espectacular. Lo cuidan mucho. No sé en qué medida se puede helar o no, pero el césped no va a ser un impedimento, como fue en Luxemburgo".

El interés del Barcelona

"A mí pregúntame del Betis. Tengo contrato con el Betis, estoy muy bien aquí y voy a seguir trabajando ilusionado".