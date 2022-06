Nadal vuelve a la hierba de Wimbledon tres años después

El balear no estuvo cómodo con ese golpe en todo el entreno y en el partidillo no puso demasiados primeros en juego, además de cometer varias dobles faltas. Dimitrov, tras hora y poco de encuentro, se marchó como ganador con un marcador de 6-3 y 2-1 arriba en el segundo set con break a favor.

Tras unos 40 minutos de ejercicios, Nadal y Dimitrov pasaron a la acción y disputaron set y medio de entreno . El búlgaro estuvo muy superior , sobre todo con un servicio que repartió más de diez saques directos, y que no pudo ser replicado por un Nadal que no estuvo nada contento con su servicio.

Djokovic también pisa la hierba por primera vez

El serbio Novak Djokovic se entrenó este lunes en Wimbledon, pisando la hierba por primera vez esta temporada, como preparación para el tercer Grand Slam del año. El de Belgrado compareció al mediodía en las pistas Aorangi del All England Club, donde se ejercitó junto a su técnico, Goran Ivanisevic, y su fisio, el argentino Ulises Badio. Djokovic no juega de manera oficial desde que perdió en los cuartos de final de Roland Garros contra el español Rafael Nadal. El último partido en hierba de Djokovic fue hace un año, en la final de Wimbledon contra el italiano Matteo Berrettini. El serbio, como ya es habitual en él, ha decidido no jugar torneos oficiales antes de Wimbledon y solo disputará esta semana la exhibición de Hurlingham, donde también estarán Nadal y Carlos Alcaraz. En Wimbledon, Djokovic opta a su séptimo Wimbledon, lo que elevaría a 21 su cuenta de Grand Slams, a uno de Nadal y uno por encima de Roger Federer. El de Belgrado no falla en Londres desde 2018.