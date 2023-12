Tercera jornada de la temporada en el Gran Hipódromo de Andalucía

Este domingo, 10 de diciembre, se disputará la tercera jornada de la temporada de carreras de caballos en el Gran Hipódromo de Andalucía “Javier Piñar Hafner” de Dos Hermanas. Está previsto que se celebren cinco carreras de caballos a galope con hasta cuarenta caballos participantes. La dominical en este recinto deportivo nazareno tendrá, como en jornadas anteriores, dos carreras a celebrar en la pista de arena y el resto en la de hierba.

A partir del mediodía

Comienza la jornada a las 12 horas sobre la pista de hierba con el Premio Asociación de Comerciantes San Sebastián, carrera de venta a disputar sobre una distancia de 1.400 metros, con cinco participantes de buen nivel competitivo en la que destacan la presencia de: Golden Voice (1) y Telemachus (3).

La segunda carrera del día, Premio Asociación de Comerciantes Cristo de la Vera Cruz, también a celebrar en la pista de hierba y sobre la misma distancia de 1.400 metros, comenzará a las 12:35 horas con siete caballos en liza. Entre ellos, los favoritos para la victoria son: Spirituale (2) y Origen (1).

La tercera y cuarta pruebas de la jornada corresponden al hándicap dividido sobre una distancia de 1.900 metros. Ambas, se disputarán sobre la pista de arena con una amplia participación de purasangres. A las 13:10 horas se correrá su primera parte, Premio Asociación de Comerciantes del Centro (ASOCENTRO), en el que habrá en los cajones de salida hasta once ejemplares con mucha igualdad y de difícil pronóstico aunque se pueden destacar: Sigmund (5), Trujillo (8) y Arenal (4), con la monta de Cristina Pérez.

A las 13:45 horas, está previsto que comience la segunda parte de este hándicap, Premio Asociación de Comerciantes Las Avenidas, con una docena de caballos de menor valor que la anterior, pero en la que se podrían referenciar como favoritos a First Crowd (6), Winton (4) y Pasapalabra (3), aunque tampoco se puede descartar a Ballet Star (1), con la monta del jockey argentino Nico Valle.

Cierra la jornada el Premio Comerciantes Agrupados FENACO, prueba a disputar sobre 2.200 metros sobre el verde nazareno contando con una limitada pero selecta participación y con el reencuentro con la afición sevillana del gran Hipodamo de Mileto (2) de la Cuadra Nanina, que es uno de los favoritos del lote aunque no se debe descartar a ninguno de los participantes con nombres como: Go with the wind (5) o Capoeira (3), con la monta del líder de la estadística de jockeys en España, el checo Vaclav Janacek.

Entrada y aparcamiento gratuitos

El GHA por sus características es un recinto deportivo único en Andalucía donde se puede disfrutar del mundo de las carreras de caballos en unas instalaciones modélicas con amplio graderío y aparcamiento, zona para los más jóvenes y una amplia oferta gastronómica distribuida en varios espacios de restauración para acompañar la emoción y pasión del turf. El acceso al GHA es gratuito, al igual que el aparcamiento. Comienza la jornada a las 12 horas.