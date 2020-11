El Club Bádminton Rinconada encajó una dura derrota en tierras ibicencas, donde cayó por 6-1 ante el Pitiús. Los de Antonio Molina (sancionado) conservaron esperanzas debido a los propicios cruces en la alineación, aunque, sin embargo, el cuadro local, dirigido por el seleccionador español Ernesto García, supo sacar adelante los partidos más ajustados para sacar una amplia ventaja en el marcador.

El encuentro comenzó con un vibrante duelo en dobles mixtos, que consiguió llevarse la pareja local formada por Álex Alcalá y Paula López en dos sets ante los rinconeros Jaume Pérez y Laura Molina (21-16, 21-18). En los duelos dobles masculino y femenino la suerte fue dispar para los de Antonio Molina. En primer lugar, el cuadro local consiguió el punto de dobles femenino al batir en dos sets a la pareja rinconera Laura Molina y Nerea Díaz, mientras que en los dobles masculino los visitantes Carlos Piris y Jaume Pérez se llevaron el partido en dos sets tremendamente igualados (19-21, 25-27).

En el turno de los duelos individuales, los cuatro partidos caerían para el cuadro de Blancadona. En primer lugar, Sara Peñalver y Álex Alcalá se llevaban sus encuentros ante Marta Calleja (21-16, 14-21 y 21-14) y Fran Olivares (21-9, 21-17) para que, más tarde, Fernanda Munar ganara ante Nerea Díaz (21-13, 21-12) y el internacional español Kike Peñalver hiciera lo propio ante Carlos Piris (21-14, 21-14).

Al término del encuentro, la jugadora y capitana Laura Molina se mostraba resignada ante las situaciones que rodeaban al equipo en el día de hoy: "Lo cierto y verdad es que no podemos hacer más de lo que hemos hecho. Hoy se han dado demasiados condicionantes para que el partido se nos hiciese cuesta arriba. Había público por primera vez en un encuentro para nosotros y el público de Ibiza está muy comprometido con su equipo, lo que nos ha hecho sentirnos incómodos debido a que no estamos acostumbrados a esta situación en toda la temporada. Además, si a las bajas de nuestros tres internacionales, que son claves para jugar de tú a tú a estos equipos, le sumas la baja de Marta Molina, hace más difícil todavía sacar algo aquí". Además, la capitana se muestra crítica con la actuación de su equipo en ciertos momentos: "Creo que en los partidos claves no hemos sabido mantener la tensión, como es el ejemplo del encuentro en dobles mixtos donde yo misma he jugado y no hemos estado acertados. En el dobles femenino tampoco hemos estado cómodas ni Nerea ni yo, ya que la ausencia de Marta ha sido clave en este partido para poder haber sacado este punto".

El técnico rinconero, que siguió el encuentro desde la distancia, se muestra también crítico con el devenir del choque: "Si algo está demostrando esta temporada es que esta liga es muy igualada. Es por ello que creemos que este partido, viendo los cruces, podríamos haber sacado algo más de Ibiza, sobre todo en el apartado femenino. Al menos tres puntos hemos podido haber sacado, además del mixto que pudo caer para cualquier lado. Estamos fallando más de lo esperado y no podemos dejar de ser conscientes que el objetivo de play off sigue siendo posible".