Zinchenko, capitán de la selección ucraniana de fútbol: "Mi país pertenece a los ucranianos"

Oleksandr Zinchenko, capitán de la selección ucraniana y futbolista del Manchester City, quiso dar su opinión sobre la actual situación que vive su país de origen con Rusia y dijo que su país "pertenece a los ucranianos" y que nadie "podrá apropiárselo".

Zinchenko, que fue capitán de Ucrania durante la Eurocopa de 2020, ha jugado 48 partidos para la selección desde su debut en 2015.

"Mi país pertenece a los ucranianos y nadie nunca podrá apropiarse de ello", dijo Zinchenko en sus redes sociales. "No lo vamos a entregar. No puedo quedarme al margen y no hablar de esto. Todo el mundo civilizado está preocupado por la situación en mi país. El país en el que nací y crecí, y del que defiendo sus colores a nivel internacional. Un país que intentamos glorificar y desarrollar. Un país cuyas fronteras deben quedar intactas".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Zinchenko se pronunció después de que Vladimir Putin reconociera la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donestsk y Lugansk, en territorio ucraniano, y enviara tropas.

El futbolista ucraniano, ahora en el Manchester City, inició su carrera profesional en el UFA, equipo ruso, antes de dar el salto al fútbol holandés y en 2017 al Manchester City. También estuvo en las categorías inferiores de uno de los equipos más importantes del fútbol ucraniano, el Shakhtar Donetsk.