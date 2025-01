Las aficiones, hartas, aúnan fuerzas frente al hastío provocado por la patronal

El colectivo de Accionistas y Socios del Fútbol Español (FASFE), junto 289 grupos de seguidores de 51 clubes de LaLiga, Liga Hypermotion, Primera, Segunda y Tercera RFEF, ha manifestado públicamente este lunes una serie de peticiones que incluye la celebración de partidos sólo en sábado o domingo, es decir, adiós a esos viernes o lunes insulsos de horarios prohibitivos e intempestivos, y la fijación de precios populares, que en la máxima categoría no superen los 20 euros y los 10 euros en Segunda.

El grupo de animación Biris Norte y Gol Sur 1907 forman parte de ese colectivo que pretende alzar la voz en defensa de un aficionado que se siente perjudicado ante la gestión de la patronal. Junto a ellos, grupos de aficionados de todos los clubes de la máxima categoría, la mayoría de Segunda y algunos del fútbol semiprofesional, reclaman una serie de condiciones a LaLiga, la Federación Española de Fútbol (RFEF), los propios clubes a los que defienden, el Consejo Superior de Deportes (CSD) y la Comisión Antiviolencia.

"Nosotros, la afición, que con nuestra pasión y amor incondicional por nuestro deporte y por nuestros equipos conformamos los verdaderos cimientos del fútbol, nos vemos en la necesidad y obligación de denunciar una situación que, durante años, temporada tras temporada, ha ido minando nuestra capacidad, y en no pocos casos la voluntad, de acompañar y animar a nuestros clubes", iniciaba el manifesto, compartido por todos los colectivos enumerados anteriormente durante la mañana de este lunes.

La serie de peticiones incluye un calendario responsable, el fomento de desplazamientos de aficiones visitantes, potenciar la realización de mosaicos, tifos y cubregradas, así como la instalación de gradas de pie seguras y un respeto a los derechos fundamentales, especialmente el derecho a la libertad de expresión.

Un calendario responsable que favorezca la planificación

En primer lugar, el manifiesto propone la "total eliminación de los partidos que no sean en sábado o domingo y programar los partidos en franjas horarias que no dificulten la asistencia de las aficiones". También reivindica la necesidad de que se conozca el calendario de los partidos "con un mínimo de tres meses de antelación". Así, como que el 10% de la capacidad de cada estadio se destine a albergar a la afición visitante los días de partido. También solicita la eliminación de todo tipo de obstáculos visuales que impidan ver y disfrutar del partido como mamparas, vallas, redes, etc... y reclama una fijación de precios máximos de carácter popular: 20 euros para los aficionados visitantes en Primera y 10 euros en Segunda.

Consideran oportuno que se establezcan una serie de criterios fijos y públicos para todas las aficiones del país, que sean previamente debatidos entre los representantes de la afición, seguridad, clubes y estamentos deportivos nacionales en pos de unificar los criterios de actuación de los responsables de seguridad de los clubes miembros de la Liga y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la hora de permitir tifos, mosaicos u otras muestras de apoyo.

Hacen hincapié en las situaciones en que se vulneran flagrantemente los derechos fundamentales en la Constitución Española, especialmente el derecho de libertad de expresión. "Numerosas aficiones de todas partes del país han visto como se les ha obligado a retirar mensajes críticos contra la gestión de los clubes, los horarios, el fútbol moderno y otros totalmente legítimos que no vulneran en caso alguno la legislación vigente contra la violencia, el racismo, el odio o la xenofobia en el deporte".

"Entendemos que todo aquello que es lícito manifestar y mostrar fuera del estadio lo es también dentro de este, pues los derechos fundamentales no se acaban ni se limitan en el momento en que accedemos a las gradas de cualquier recinto deportivo, se mantienen y deben ser garantizados a todos por igual independientemente de a qué dirigentes, empresarios o políticos puedan incomodar. Consideramos altamente necesaria la figura de una representante de la afición que vele por los derechos de la misma y sirva de enlace comunicativo con los estamentos anteriormente mencionados", considera.