El Helvetia BM Prointegrada necesita otro triunfo en Maracena

El Helvetia BM Prointegrada visita este domingo la cancha del colista de la categoría, el BM Maracena La esquinita de Javi, equipo granadino que, después de vivir una temporada pasada de ensueño al quedarse a sólo dos puntos del ascenso a la División de Honor Plata, en esta campaña sufrió la diáspora de sus mejores jugadores y de su entrenador, lo que le ha afectado de forma muy negativa.

De hecho, ocupa casi desde el principio de la temporada la última posición del grupo al haber sumado sólo una victoria después de 19 partidos, a pesar de que cuenta en sus filas con Daniel Martín, segundo máximo goleador de la categoría con 132 tantos en 17 encuentros.

Por su parte, el Helvetia BM Prointegrada suma 24 puntos y está a 9 del segundo clasificado, puesto que da derecho a jugar la fase de ascenso. Eso sí, los de Fernando Castelló cuentan con un partido menos y esperan conseguir en esta jornada un nuevo triunfo para sumar cinco consecutivos en este 2022.

La última fue contra el equipo de la ciudad autónoma de Melilla, donde sobresalió el portero Quique, quien cuajó una gran actuación. Precisamente el guardameta es quien analiza el duelo de este domingo: "Durante las últimas jornadas hemos recuperado sensaciones y efectivos, aunque todavía seguimos con bajas importantes y algún jugador tocado, pero lo más importante es recuperar el gen ganador sobre la pista, recuperar la regularidad y ser más efectivos en ataque. Será difícil entrar en la pugna con los de arriba, pero nuestro objetivo es quedar lo más alto posible y disfrutar de cada encuentro, ya que nos esperan muchos duelos competidos. El partido de Maracena puede ser engañoso por el puesto en el que se encuentra el rival, pero no hay que olvidar que forman un bloque bastante sólido y que en anteriores campañas han estado más arriba. Además en esta recta final de liga los equipos que luchen por la permanencia pueden ser muy peligrosos, como muestra el último partido contra Melilla que no se decidió hasta los minutos finales. Además, Maracena cuenta con algunos talentos individuales importantes, como Daniel Martín, siendo de los máximos goleadores de la liga, por lo que no debemos confiarnos y debemos intentar neutralizarlos".