Pilar Lamadrid, sin Blanca Manchón, arranca líder en iQFoil

La XVIII Regata de Año Nuevo, XI Memorial Kim Lythgoe, tiene ya sus primeros líderes después de que este miércoles y con un día de retraso se hayan podido disputar todas las pruebas previstas. La bahía de Cádiz se mostró hoy generosa con unas condiciones que aunque variables en intensidad y dirección permitían regatear en todas las áreas, en las que se han celebrado un total de 16 pruebas; cuatro las clases ILCA, 420, Raceboard y Techno, y ocho los iQFoil. Vientos de entre 10/12 nudos de intensidad media, sol y mar de fondo eran los ingredientes que unos aprovechaban mejor que otros para posicionarse de cara a la jornada final que se celebrará este jueves 30 de diciembre.

Las disciplinas iQFoil se valían de las condiciones para realizar pruebas de eslalon, modalidad consistente en ir zigzagueando entre boyas con viento a través. Entre las chicas, flota de la que se ausenta Blanca Manchón por motivos personales, la joven Pilar Lamadrid sólo era superada en dos pruebas por la italiana Sofía Renna, por lo que con un total de seis victorias parciales, la windsurfista del CN Puerto Sherry llegará líder a la jornada final con todo a su favor para alcanzar el objetivo de revalidar el título.

Entre los hombres, el primer líder con seis victorias parciales es el francés Adrien Mestre, a quien el único que ha logrado hacerle sombra es el andaluz e integrante del equipo del CN Puerto Sherry, Fernando Lamadrid, ganador de las otras dos pruebas, que se coloca segundo y mantiene las opciones de triunfo a pesar de los once puntos de diferencia. Lamadrid ha logrado imponerse entre otros al gallego Tomás Vieito, tercero con cuatro puntos más.

En iQFoil Juvenil, Alejandro Arauz, del CN Puerto Sherry, se pone en cabeza con tres y cuatro puntos menos que el murciano Alex López y Juan Pedro Guardiola del mismo club, segundo y tercero, respectivamente, y los tres abren brecha para jugarse mañana el título en última instancia.

En Sub 17, el mano a mano mantenido a lo largo de toda la jornada entre el windsurfista del CN Sevilla, Antonio Cueto, y el malagueño Antonio Medina, del RC El Candado, se resolvía del lado del hispalense en las dos últimas pruebas, con dos victorias de Cueto frente a un 3º y un 4º de Medina que resolvían el empate al que llegaban tras la sexta prueba. Con cinco puntos entre ambos, la de mañana será una jornada decisiva con el permiso de Ángel Medina, tercero a otros cinco puntos de su hermano y compañero de equipo.

Por su parte, las windsurfistas del CN Sevilla Lucía García Cubillana y Arancha Sahuquillo son las primeras niñas en Juvenil y Sub 17, respectivamente.

En las clases Techno se imponen hoy los deportistas del CN Puerto Sherry, Lucía Guardiola en Sub 15 y Arturo Arauz en Sub 17. En ambos casos ganan tres de las cuatro pruebas disputadas y es la joven la que disfruta de la mayor renta, con seis y ocho puntos de distancia con los regatistas de Javea Jorge y Pablo Momparler, segundo y tercero, respectivamente. En el caso de Arauz, mañana deberá mantener a raya a Manuel Sánchez, del CN Sevilla, y a Jaime Aragón de su club, que le siguen por este orden con tres y cinco puntos más. La primera niña Sub 17 es Blanca Cueto, del CN Sevilla, en el cuarto puesto.

En la clase Raceboard, tres tantos de cuatro le dan una ventaja de tres puntos al windsurfista del CAND de Chipiona, Federico Arévalo, sobre Dionisio Mendiola del RC El Candado, segundo con la otra victoria parcial en su haber. Entre ambos está el título, con el tercer clasificado a más de diez puntos.

En la clase 420, los hermanos Fernando y Carlos Flethes se ponían primeros tras ganar la segunda prueba, posición que han podido mantener hasta el final gracias a otro primero y el descarte de un 5º en la tercera prueba. A los de Puerto Sherry les queda mucho trabajo de cara a la jornada final, ya que rentan un solo punto a la tripulación portuguesa de Beatriz Cintra y Filipe Lopes, segundos a dos puntos de sus paisanos Ricardo Alves y Rita Munha, terceros.

En la clase olímpica ILCA 7, lidera imbatido Diego Manuel Torregrosa, del CAN Eslora, seguido con tres y seis puntos más por Manuel Belizón, del Club Polideportivo Cádiz, y Joaquín Díez del CT Vela Puerto Sherry, segundo y tercero, respectivamente.

En ILCA 6, olímpica en versión femenina, comparten liderato Arturo Reina del CN Fuengirola, y Alfredo Gómez, del CN Sevilla, con un empate al que llegaban tras la cuarta prueba con un 2º del malagueño frente a un 3º del hispalense. También será emocionante la pelea por el tercer puesto que ahora ocupa Antonio Villalón del RC Mediterráneo, seguido por un puñado de regatistas metidos en apenas seis puntos hasta el noveno puesto. Entre las niñas la primera es Rocío Van Stuivenberg del Club Polideportivo Cádiz.

Tampoco están muy claras las cosas de cara al desenlace en ILCA 4, donde Enrique Muñoz, del CN Sevilla, ha conseguido liderar por dos puntos sobre Santiago Grosso, del Club Polideportivo Cádiz, y Juan José Maldonado, del CM Almería, empatados en segundo y tercer puesto, respectivamente. Entre los tres se repartían las victorias parciales y aunque llegan al final en posición de privilegio, el hecho de ser una de las clases más concurridas con más de medio centenar de regatistas en liza y aspirantes muy igualados, hace que la diferencia de puntos no sea tan decisiva como en otros casos.

De cara a mañana jueves, están previstas un mínimo de tres pruebas en cada clase, cuatro para los iQFoil, sujetas a las condiciones que presente la bahía gaditana, con un parte meteorológico que anuncia menos viento. El inicio está previsto a las 11:00 horas.