Pilar Lamadrid, top ten rumbo a los Juegos de París

Convertida a día de hoy en la indiscutible reina nacional de la nueva modalidad olímpica del windsurf, Pilar Lamadrid se ejercitaba estos días en aguas de Lanzarote con el top ten del ránking mundial garantizado a finales de 2021.

A sus relucientes 25 años, que cumplía el pasado 12 de diciembre, la regatista sevillana afincada en El Puerto de Santa María, donde tiene su base de entrenamientos, ha demostrado con los resultados logrados esta temporada a nivel nacional e internacional que está llamada a recoger el testigo en los Juegos de las tablas andaluzas, que se estrenaron en Sidney 2000 con diploma de Mª Carmen Vaz, a la que luego sucedieron Blanca Manchón (diploma en Atenas 2004 y undécima en Tokio 2020) y Marina Alabáu (cuarta en Pekín 2008, oro en Londres 2012 y quinta en Río 2016).

Progresando con el paso de los años en la sombra y acaparando títulos desde la base hasta explotar todo su potencial a nivel internacional con el desembarco de la clase iQFoil, la que fuera campeona de España sub 15 y sub 17 de la clase Techno, sub 19 de RS:X y absoluta de las clases RS:X y Fórmula Windsurf, llegando a formar parte del equipo preolímpico español rumbo a Río y Tokio y coronándose mundialmente en Fórmula, ha encontrado al fin el hábitat ideal para mostrar sus credenciales en la élite. El objetivo no es otro que París 2024.

Los excelentes resultados cosechados durante el año que a punto está de agotarse le dan la razón a Pi, como es conocida familiarmente y que defiende el pabellón del Club Náutico Puerto Sherry desde hace varias temporadas. Qué mejores avales que, al margen de las coronas nacionales de iQFoil 2020 y 2021, el cuarto puesto logrado en el Campeonato del Mundo del pasado agosto en Silvaplana (Suiza) y el quinto en el Campeonato de Europa de octubre en aguas de Marsella (Francia).

Estos logros la llegaron a situar de forma provisional en el cuarto lugar del escalafón internacional de la especialidad, en el que finalmente despedirá 2021 en la novena plaza. Eso sí, de la mano a día de hoy de la Fundación Andalucía Olímpica, que recientemente la ha becado con su mayor dotación posible; y el programa de apoyo al deporte femenino Ellas son de aquí que patrocina la firma Livinda Manzanas, Pilar Lamadrid confía en asentarse entre las mejores del panorama mundial con el paso de los meses para certificar su billete para los próximos Juegos.