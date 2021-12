Pistoletazo de salida hacia París 2024

El duelo entre la windsurfista sevillana Blanca Manchón, que participó este año en Tokio 2020 en RS:X y que aspira a hacerlo en París 2024 en iQFoil, clase que sustituirá a la anterior en el programa olímpico, y su paisana Pilar Lamadrid, actualmente novena del mundo de la especialidad, será uno de los atractivos de la Regata Año Nuevo, que se disputará entre este martes y jueves en aguas de la Bahía de Cádiz. Se abre de esta manera el camino hacia París 2024.

Esta edición, la decimoctava de este encuentro de la vela ligera en Cádiz, será la tercera en la que compite la clase iQFoil, modalidad de windsurf con tabla de vela con alerones que coge el testigo olímpico de la RS:X y en la que empezarán a competir por la plaza española en París, entre otras, estas dos regatistas.

La Regata de Año Nuevo cumple también la undécima edición del Memorial Kim Lythgoe, en recuerdo del que fuera entrenador, fallecido en un accidente, de la propia Blanca Manchón y de otra sevillana, María Alabau, oro olímpico en Londres 2012 en RS:X.

Serán doscientos regatistas distribuidos en una decena de clases, seis de ellas olímpicas -iQFoil (en cuatro versiones), ILCA 6 Femenino (antes Láser Radial) e ILCA 7 (antes Láser Standard), señala este lunes en un comunicado sus organizadores, la Federación Andaluza de Vela (FAV) y el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz (CETDV).

Se espera la presencia de los mejores especialistas en cada una de ellas, si bien la pandemia hará una edición más que sean los españoles mayoría en una relación de participantes donde también se inscriben portugueses, italianos, ucranianos, franceses y regatistas procedentes del continente americano y que están distribuidos en las clases de Windsurf Raceboard, Techno (Sub 17 y Sub 15) e iQFoil (Juvenil, Sub 17, Masculino y Femenino), las clases ILCA 6, ILCA 7 e ILCA 4 y la disciplina doble 420.

Las previsiones meteorológicas apuntan a que la borrasca de estos días dará paso a vientos moderados de entre 10 y 12 nudos de intensidad, algo más fuertes en la recta final y temperaturas que rondarán los 20 grados.

La organización ha puesto en marcha una maquinaria que emplea a una treintena de personas entre comités de mar y tierra, marinería y seguridad sanitaria en el cumplimiento de los protocolos de la Covid 19.