El Mairena Vóley da un nuevo paso al frente (3-0)

Tercera victoria consecutiva del Mairena Vóley Club, esta vez ante el Arona Tenerife Sur, en el Grupo C de la Superliga 2 del voleibol femenino nacional. En un partido que podría llamarse como tranquilo, las pupilas de Alejandro Terrero no tuvieron problemas ante las canarias del Arona Tenerife Sur, que lejos de su nivel esperado no dieron excesivos problemas a las guerreras azules.

Los marcadores de 25-11, 25-18, 25-18 reflejan que las maireneras controlaron el partido desde el pitido inicial ante el regocijo del numeroso público que se daba cita en las gradas del pabellón Marina Alabau.

Con un sexteto inicial compuesto por Nada Essayadi, Rocío Menárguez, Claudia C. Judd, Alba García, Aurora de la Rosa y Elena Navarro salió el Mairena Vóley Club, que con este triunfo se coloca en la parte alta de la tabla, con ese grupo de equipos que luchan por el ascenso y en el que el Mairena se ha colado como “invitado”.

Un presupuesto digno, aunque muy limitado, no puede compararse con los que lideran la tabla, que cuentan con apoyo de dinero público, lo que les da ese plus para poder contratar jugadoras de nivel de Superliga 1 que marcan la diferencia.

Con la baja de María Rodríguez por lesión, Terrero ha encontrado en Judd un talento de jugadora, que pese a su edad, está respondiendo al 100%. Se trata de una plantilla muy motivada a la que Alejandro Terrero tiene muy metida en los partidos, tanto dentro como fuera de la cancha.

Además, Kelly demostró contra el Arona ya parece haber encontrado el nivel que tenía antes de su prolongada baja. Hay equipo porque Gloria, Martina, Fátima, Carla, Cristina, Carmen, que debutaba en la Superliga, suman y están dispuestas a salir en cualquier momento. Incluso la lesionada Irene Troyano (ya casi lista para reaparecer). Todas han conseguido con su trabajo suplir el escalón económico del club y ponerlo esta semana cuarto en la tabla.