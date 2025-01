Alcaraz - Djokovic: A qué hora y dónde ver el partido de cuartos del Open de Australia 2025

Con el recuerdo aún fresco de la final olímpica en Roland Garros, donde se enfrentaron sobre tierra batida con el oro en juego, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz se reencuentran casi seis meses después, en una nueva batalla, esta vez en pista dura y en el escenario principal del Open de Australia, la Rod Laver. El encuentro, que tendrá lugar este martes en la sesión nocturna del torneo australiano (mediodía en España), marcará el primer enfrentamiento entre ambos en un Grand Slam sobre esta superficie.

Este esperado cara a cara tiene todos los ingredientes para sentirse como una final anticipada, aunque se dispute en los cuartos de final. Djokovic, el séptimo favorito y diez veces campeón en Melbourne, se enfrentará al joven español, que ya acumula cuatro títulos de Grand Slam y sigue demostrando su madurez, aunque todavía busca su primer título en Australia.

Djokovic, a sus 37 años, ha demostrado una vez más su capacidad para ir de menos a más en un torneo, algo habitual en su carrera. El balcánico, que ha comenzado el 2025 con una sola derrota, en Brisbane ante Reilly Opelka, llega con un balance impresionante en Melbourne, donde ha ganado todo menos un set en sus primeros partidos.

Por su parte, Carlos Alcaraz ha tenido un recorrido menos exigente hasta el momento, con menos horas en la pista. Sin haber jugado ningún torneo previo al Open de Australia, el murciano ha llegado a cuartos tras superar a Alexander Shvechenko, Yoshihito Nishioka, Nuno Borges y Jack Draper, quien se retiró por problemas físicos.

El último enfrentamiento entre ambos tuvo lugar en la final olímpica de París, donde Djokovic salió victorioso en dos ajustados sets (7-6, 7-6). El historial global de sus encuentros favorece al serbio por 4-3, aunque Alcaraz ha conseguido vencerlo en la final de Madrid 2022 y en dos ocasiones en Wimbledon. En cuanto a la superficie dura, Djokovic ha sido superior, tanto en las Finales ATP como en Cincinnati.

A sus 37 años, Djokovic continúa haciendo historia en el tenis, igualando el récord de Roger Federer con 15 apariciones en los cuartos de final del Abierto de Australia. La batalla por la supremacía en Melbourne promete ser uno de los puntos culminantes del torneo.

Horario del partido

El choque entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se disputará este martes 21 de enero de 2025, en el último turno de la jornada en la Rod Laver Arena. Será aproximadamente sobre las 11:00 horas (hora peninsular española), tras la finalización del partido entre Pavlyuchenkova y Sabalenka, que empezará no antes de las 09:00 horas CET.

Dónde ver el partido

El partido entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, así como el resto del Open de Australia, se podrá seguir a través de Eurosport que tendrá una amplia cobertura en la que emitirán los partidos más importantes en su canal generalista, Eurosport 1, y se dará una cobertura especial a los tenistas españoles en el canal Eurosport 2. También a través de las plataformas de Dazn y MAX.

Alcaraz, confiado en la gesta

Carlos Alcaraz se muestra decidido ante este desafío. "No voy a mentir, no es que tenga miedo, pero si quieres ser el mejor, tienes que ganarle al mejor. Y cuando llegas a los cuartos de final, cada ronda es una batalla. Me gusta tener esas grandes batallas y jugar contra los mejores", comentó el joven tenista español.

Por su parte, Novak Djokovic se mostró tranquilo después de superar a Lehecka en su último partido, aunque evitó hablar en pista tras la victoria. Con la mente puesta en su objetivo de recuperar su dominio en los torneos más importantes, recordó que sus enfrentamientos con Alcaraz siempre han sido intensos y disputados. "Es un jugador increíblemente talentoso, dinámico y explosivo. Me recuerda a mis duelos con Nadal en términos de la intensidad y energía en la cancha", afirmó Djokovic.