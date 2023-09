Oficial: Ansu Fati, cedido al Brighton

Ya es oficial. El delantero del FC Barcelona Ansu Fati jugará a préstamo en el Brighton & Hove Albion de la Premier League inglesa hasta el 30 de junio de 2024, según anunció el club catalán y también el británico en sendos comunicados.

El futbolista hispano-guineano, de 20 años, que fue suplente en los tres primeros partidos de la temporada de LaLiga EA Sports, abandona el club catalán cuatro años después de su irrupción con el primer equipo.

We are pleased to confirm the signing of @ANSUFATI on a season-long loan from @FCBarcelona! 🤝