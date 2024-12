Arranca en la bahía de Cádiz la Regata de Año Nuevo, Memorial Kim Lytghoe

La apertura de la oficina de regatas, prevista para este viernes 27 de diciembre, supondrá el comienzo de la 21ª Regata de Año Nuevo, Memorial Kim Lytghoe, que celebrará sus pruebas clasificatorias en aguas de la bahía gaditana entre los días 28 y 30 de diciembre, ambos inclusive. Más de 200 regatistas de una decena de países se medirán en una regata organizada por la Federación Andaluza de Vela (FAV) y el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz (CETDV).

Los participantes se distribuyen en tres grandes áreas de regatas, repartidos en las clases iQFOil, Waszp, ILCA (4, 6 y 7), Raceboard, Techno y 420. Esta edición introduce como novedad la emocionante clase Waszp, conocida por su diseño de foil y alto rendimiento, que promete un espectáculo único en la bahía. Además, el evento contará con la participación de destacados regatistas olímpicos, campeones de España, autonómicos, campeones de Europa y del Mundo, que cerrarán el año luchando por los últimos títulos de la temporada.

La última regata del año contará con la andaluza Pilar Gonzalez Lamadrid, flamante campeona de España y representante olímpica española de la clase iQFOil femenina en los Juegos de Paris 2024. Para la windsurfista olímpica del CN Puerto Sherry, la regata de Año Nuevo será una prueba de entreno en la nueva carrera olímpica en la que ya se encuentra inmersa, de cara a las Olimpiadas de Los Ángeles 2028. En esta misma clase, entre los hombres destacan el subcampeón del Mundo Sub 17, el malagueño Antonio Medina representante del CNM Benalmádena, los campeones de España Fernando González Lamadrid y Aurelio Terry (Sub 23), y Fernando Martínez del Cerro (CD Saltwater Wind Club Tarifa), campeón de España de Fórmula Slalom Foil, entre otros.

Siguiendo con las disciplinas de Windsurf, en la clase Raceboard compiten Curro Manchón (CN Sevilla), campeón del Mundo y de España; Alejandro Selma (CN Puerto Sherry), campeón del Mundo Sub 21; Claudia Cardosa (CN Sevilla), tercera del Mundo Sub 21; Arturo Arauz (CN Puerto Sherry), subcampeón del Mundo Sub 21; Borja Carracedo (CN Sevilla), subcampeón del Mundo; Eloísa Tarancón (CN Sevilla), subcampeona del Mundo Sub 21; y las campeona y subcampeona del Mundo Máster, María del Mar Lara (CV Valdelagrana) y María Antonia Domínguez (CN Sevilla).

En la clase Techno destacan la joven Olivia Sánchez del CN Sevilla, gran favorita como actual campeona del Mundo, de Europa y de España de Techno Sub 15, o la campeona de España de Techno Plus, Laura Béjar (CN Puerto Sherry). La clase ILCA 6 contará con la participación del actual campeón de España Máster, el regatista del CNM Benalmádena Raúl González Arroyo, y en la nueva clase Waszp que compartirá área con las tablas olímpicas, destaca la gaditana Sol López, la deportista gaditana integrante del equipo de la Foiling Base Cádiz, subcampeona de España y vencedora recientemente en la final de la EuroCup en Barcelona.

En la clase ILCA 7 una decena de regatistas competirán por el último título autonómico del año, ya que en el resto de clases ya se conocen y estarán todos; el joven Curro Simbad Llorca, campeón de Andalucía de Techno Sub 15; los windsurfistas del CN Sevilla, Curro Manchón y Eloísa Tarancón, campeones autonómicos de Raceboard; los jóvenes integrantes del programa CEEDA Roberto Aguilar (CNM Benalmádena) y Raquel Retamero (RCN de La Línea de la Concepción), campeones de Andalucía de ILCA 6; y los jóvenes campeones autonómicos de ILCA 4, José Manuel Pachón y Laura Luna del CNM Benalmádena, y Jose Manuel Cuellar (CM Almería) y Beatriz Serrano (CN Sevilla).

Los anfitriones se medirán con regatistas procedentes de todas las comunidades autónomas nacionales y de países como Holanda, Ucrania, Letonia o Finlandia, entre otros. El sábado 28 de diciembre a las 11:00 está previsto el comienzo de la primera prueba para todas las clases, en una primera jornada que se prevé marcada por vientos medios y muy soleada.