Carolina Robles, campeona de España de 3.000 obstáculos

La atleta sevillana Carolina Robles consiguió, por fin, el título nacional de los 3.000 obstáculos al aire libre. La atleta del Barcelona se impuso en los últimos mil metros a su compañera de aventuras, su amiga Irene Sánchez-Escribano, para conseguir el triunfo en la final directa del Campeonato de España disputada en Nerja con un tiempo de 9 minutos, 32 segundos y 24 centésimas.

La atleta de Montequinto trató de conseguir la mínima para el próximo Campeonato del Mundo de Eugene, que tendrá lugar en el próximo mes de julio, pero finalmente acusó el esfuerzo y no la pudo conseguir a pesar de su valentía. Sí logró la mínima para el Campeonato de Europa que tendrá lugar en Múnich.

La carrera fue dominada en todo momento por Carolina Robles y por Irene Sánchez-Escribano, que salieron dispuestas a relevarse en el esfuerzo para tratar de conseguir una marca que les permitiera meterse en las citas internacionales del verano. El pacto abarcaba hasta el 2.000, donde ya se impondría la que tuviera más fuerzas para llegar hasta el final.

Fue Carolina Robles la que empezó a cambiar el ritmo de manera sostenida y sin dar ningún tirón brusco. Eso le fue proporcionando una ventaja considerable para coger la suficiente distancia para que el esfuerzo final de su rival sólo sirviera para inquietarla en el triunfo. Pero la campeona era la atleta nazarena con todos los méritos para ella.

😢 Carolina Robles (@karitocaroca) y la emoción de tantas sensaciones.''Siento que fallé a mi gente en Jaén y quería ganar en casa''📺 Sigue el #CEatletismo en Teledeporte y https://t.co/y60UWIGjj3 pic.twitter.com/4ZnzmJ9LJV — Teledeporte (@teledeporte) June 25, 2022

Carolina Robles se mostraba posteriormente muy emocionada y en sus declaraciones a RTVE recordaba las circunstancias adversas que había atravesado. "No se dieron las circunstancias óptimas antes de competir por la enfermedad (padeció una mononucleosis y una hepatitis B), pero aun así me planteé competir, pensé que lo iba a conseguir y al final no fue. Era algo que no podía controlar, ahora me he repuesto y he llegado aquí para competir contra una rival que ha sido seis veces campeona de forma consecutiva. Poder ganarla aquí en casa y quedarme tan cerquita de la mínima mundial es un motivo de orgullo".

La atleta nazarena añadía que había vivido en la recta final "una mezcla de contradicciones. Iba pensando que podía hacer la mínima para el Mundial, tenía que tirar y no dosificar. Quería disfrutar y lo he hecho aun tirando. Sabía que no me iba a pillar, porque tenía otro cambio más, estaba tranquila en ese aspecto. Ha sido emocionante, sí, y le doy también la enhorabuena a Irene", concluía su análisis Carolina Robles.

Ausencia de Maribel Pérez

⚡️ ¡@Misabel_perez, por ahí se va a Eugene! MARCÓN, que se queda a una centésima del Récord de España.📺 Sigue el #CEatletismo en Teledeporte y https://t.co/y60UWIoIrv pic.twitter.com/fByFVUhyIN — Teledeporte (@teledeporte) June 25, 2022

Menos suerte tuvo Maribel Pérez a pesar de su exhibición en las semifinales de los 100 metros femenino. La sevillana paró el crono en 11.07, a sólo una centésima de otro de los históricos récords de Sandra Myers. Sin embargo, tras la mínima para el Mundial un problema físico le impidió correr la final sólo un par de horas después y el triunfo fue para Jael Sakura Bestue con 11.26.