Barranco pone acento andaluz a la primera jornada de la Copa Sevilla

Sevilla/Javi Barranco plantó bien alta la bandera de Andalucía en una magnífica primera jornada de tenis en el cuadro final de la Copa Sevilla. El almeriense debutaba frente al francés Clement Tabur y se mostró tan aguerrido como siempre, variando muy bien el juego para hacerse con el primer set y sacando toda la garra y corazón para levantar una rotura en contra en el segundo.

Su doble 6-4 le hizo ser el segundo español del día en clasificar a segunda ronda, tras un duelo en el que destacó su “actitud positiva”, señalando que acabó con “mejores sensaciones” tras un inicio de encuentro algo más complicado.

También logró su pase David Jordá, que pudo con Gerard Campana Lee en el duelo de wildcards (7-5, 6-3), mientras que no pudo lograrlo un Iñaki Montes de la Torre que cedió ante el buen hacer de Gastao Elias (7-5, 6-2). Quien no pudo rememorar glorias pasadas en Sevilla fue Pedro Cachín, que cedió ante un Alexander Ritschard que se posiciona como un firme candidato a hacer mucho ruido en la Copa (7-5, 6-4).

Hemery se reencuentra con la victoria en Sevilla

Fue protagonista en la última edición, ganándose el corazón de Sevilla con su juego valiente y su personalidad en pista… y tiene muchas ganas de volver a lograrlo. Calvin Hemery solventó su primer escollo en Sevilla yendo de menos a más, pero imponiendo su tenis agresivo ante un competitivo Alberto Barroso (7-5, 6-3). El galo tiene el gran objetivo de defender sus puntos del año pasado, y en pocos lugares se siente tan cómodo para lograrlo como en la capital andaluza.

Varona, triunfal en una tremenda mañana de fase previa

La última ronda de la fase previa dejó grandes batallas al fragor del sol sevillano. Dos de los partidos excedieron las tres horas de duración, convirtiéndose en guerras físicas donde sólo los más fuertes sobreviven. Fue el caso de un Nicolás Álvarez Varona que sigue de dulce: ya acumula siete victorias seguidas (fue campeón en Oviedo la pasada semana) tras superar al polaco Daniel Michalski en un duelo en el que estuvo al borde del colapso (Daniel sacó con 7-5 y 6-5 para ganar el partido; Varona acabó llevándose el gato al agua por 5-7, 7-6(1) y 6-2 en una remontada impresionante).

“Jugué el sábado la final en Oviedo, cogí el coche corriendo, llegué a las 12 y media de la noche, jugué ayer y hoy… están siendo días duros físicamente, pero indican que estoy jugando muchos partidos y ganándolos”, señalaba el burgalés con una mezcla entre cansancio y la adrenalina propia de la victoria.

Cuadro principal de la Copa Sevilla.

Dos jóvenes españoles lo acompañarán al cuadro principal: tanto Dani Mérida (se impuso por 6-3 y 6-3 a Imanol López) como Alejo Sánchez (derrotó por 3-6, 6-4 y 6-4 a Álex Martí) se ganaron con creces su billete, que también se aseguraron el neerlandés Guy den Ouden, el italiano Raul Brancaccio y Maxime Chazal.

Este martes será turno para el resto de partidos de primera ronda. Destacan los tres platos fuertes que la organización ha colocado en la sesión nocturna: Albert Ramos efectuará su debut ante el francés Blancaneaux no antes de las 17:00, Fede Coria buscará sumar confianza como segundo cabeza de serie ante el alemán Fanselow y, último pero no menos importante, Roberto Carballés iniciará su defensa del título ante el suizo Bertola no antes de las 21:00.