Betis Baloncesto - Barcelona: Si llegas tarde lo pagas (77-85)

¿Por qué no jugó el Betis Baloncesto ante el Barcelona desde el principio como lo hizo en la segunda parte? Es la pregunta que cualquiera se hace tras echarse las manos a la cabeza tras un desastroso primer cuarto en el que llegó a ir perdiendo de 20 puntos y comerse las uñas en el tercer cuarto cuando Jean Montero puso a los verdiblancos a siete (60-67) desde la personal, fallando incluso el segundo de sus tiros libres. Llegó tarde al partido el conjunto verdiblanco y ante un rival del nivel del líder de la ACB no se pueden regalar 10 minutos, que aprovechó el presente para finiquitar el choque en esos 10 primeros minutos para acabar ganando por 77-85 en San Pablo.

Pagó caro el equipo de Luis Casimiro su mala puesta en escena. Y no sólo por las malas elecciones en el tiro, sino por la apatía y la falta de intensidad en defensa que permitía a los de Sarunas Jasikevicius jugar a placer y encontrar a sus tiradores liberados en las esquinas para apuntillar al rival a golpe de triples: 7/12, más que los locales en todo el encuentro (5/18). De Kalinic, Laprovittola, a quien Pargo le daba mucho espacio para lanzar como si desconociese la efectividad del argentino, o de Satoransky, entre otros, que volvía a Sevilla –a jugar, que de paso ya ha estado– donde se acabó de formar como baloncestista profesional.

El checo, más allá de sentimentalismos, hizo lo que tenía que hacer y junto a Kalinic lideró la ofensiva blaugrana. Un vendaval ante un conjunto que andaba por el parqué, casi sin ganas de jugar y sobrepasado por un Barcelona que siempre encontraba al jugador la mejor opción en ataque. Tres pérdidas en el primer minuto y medio no hacían augurar lo mejor para el Betis. Así, 0-8 de salida y a temblar, que lo peor estaba por venir. Trató de hacer espabilar Casimiro a los suyos con un tiempo muerto cuando la renta seguía creciendo y pareció entregar la cuchara cuando antes del final del primer cuarto Jokubaitis colocó en 8-28.

En el primer cuarto el Barcelona logró una renta de 20 puntos, que el Betis llegó a rebajar hasta los siete

Pero este Betis Baloncesto no es de los que baja los brazos. No está en su ADN y con Tyson Pérez echándose el equipo a su espalda el cuadro sevillano entró en el encuentro. Más vale tarde que nunca. La relajación visitante permitió al cuadro hispalense tomarse un respiro, entrar en el partido, aunque al descanso se mantuvo la cómoda renta blaugrana (28-47) con Satoransky aprovechando su físico ante Montero cerca del aro.

Y tras el paso por los vestuarios apareció, por fin, el Betis. Elevó la intensidad defensiva para llegar a puntear ya todos los lanzamientos azulgrana, corría en ataque impidiendo que el Barça se colocara y aprovechara su mayor capacidad física. Ahí apareció Gerun (10 puntos en este cuarto), muy activo por dentro, para empezar a pintar el partido con otro color.

Es el sétimo doble-doble de Tyson Pérez en 14 partidos con el Betis tras firmar 16 puntos y 11 rebotes

Canasta a canasta y, sobre todo, defensa a defensa, el conjunto verdiblanco fue limando la desventaja. Del 36-56 con el triple de Mirotic al 47-58 con un parcial de 11-2 que ilusionaba a San Pablo, no tanto por la posible remontada si no por ver a un equipo muy vivo cara a las próximas finales contra Bilbao, Girona y Granada.

Cvetkovic bajó la diferencia de los 10 puntos (51-60), pero apareció Abrines para, desde el triple, cortar las alas a los locales y dejar todavía al Barcelona una renta más o menos cómoda para afrontar el cuarto definitivo (55-65). Pero este Betis no tenía nada que ver con el del inicio y mantuvo la actitud y ganas, con Tyson como líder, con Montero más apagado de lo normal por la buena defensa a la que lo sometió el cuadro catalán. Aun así el dominicano pudo poner a su equipo a seis puntos, pero falló uno de los dos tiros libres (60-67) y hasta siete se quedó la reacción bética. Los cambios se notaron en un Betis que bajó el nivel con Pargo, Bertans y Pasecniks en pista y el Barça logró la tranquilidad con Satoransky y Mirotic poniendo las cosas en su sitio (65-80).

No pudo firmar la machada el conjunto sevillano. Nada que no se esperarse ni se salga del guión esperado antes de las tres finales de verdad en la que el Betis se jugará la salvación. Más le vale lograrlo y no tenerse que jugar la permanencia en la última jornada en la visita al Real Madrid. Con el Fuenlabrada descendido, queda una plaza en el camino para la LEB Oro y el mano a mano, de momento, es entre el Betis, que recibe al Bilbao Básket el próximo sábado, y el Granada, que una hora antes visita al Obradoiro. Y el Manresa, con un triunfo más, que es el otro que está en la pelea, recibe al Valencia Básket.