En Cáceres, otra vuelta de tuerca más

El grupo Xoy aterrizó en Sevilla días antes del inicio de la LEB Oro. Llegaba con ganas y con refuerzos bajo el brazo y ya se sabía que el Betis Baloncesto haría la pretemporada durante las primeras jornadas. Lo que era imprevisible es que después de 13 partidos siguieran llegando refuerzos a pares con el objetivo de darle la vuelta a un pobre inicio de campaña, ya que entre fichaje y fichaje casi se ha completado la primera vuelta y el balance del conjunto sevillano sigue siendo negativo, muy negativo con sólo cuatro triunfos y nueve derrotas.

Y con el objetivo de seguir mejorando esos números juega esta noche en Cáceres (20:30), adonde llegará con otra cara nueva tras el fichaje de Lucas Faggiano, un veterano director de juego que debe aportar más pausa al juego sevillano, lo que nunca consiguió Roko Rogic, que abandona la entidad. No es el único movimiento, ya que en la federación también está inscrito ya en la plantilla bética Emmanuel Wembi, si bien la incorporación del pívot no ha sido anunciada de forma oficial por la entidad y su concurso en tierras extremeñas está en el aire. El que no estará será Caio Pacheco, lesionado en la segunda jornada y que en redes sociales se despidió de Sevilla.

Cambios y más cambios. Alguno de ellos los hubiera querido para sí Javi Carrasco quien, al contrario, tuvo que echar mano de canteranos ante la falta de jugadores por unos u otros motivos. Bruno Savignani dispone ahora de una plantilla completa para empezar a elevar las prestaciones de un equipo que juega ante un rival destinado a luchar por la permanencia otra vez y que acaba de fichar al pívot Ashley Hamilton para reforzar su juego interior. Por contra, Roberto Blanco, técnico del conjunto extremeño, sigue sin poder contar con Pablo Sánchez, que sigue su proceso de recuperación, ni con Juanjo Santana, lesionado de larga duración. Dikembe está prácticamente recuperado de sus molestias, podrá ayudar.

En el Cáceres destaca la figura del ex bético Dani Rodríguez, veterano base que fue clave en el ascenso verdiblanco en la 2018-19, una campaña de récord en la que el club heliopolitano invirtió unos 2,5 millones de euros. Sea verdad o no, resultó curioso escuchar cómo en la Junta de Accionistas del Betis Ramón Alarcón, CEO del club, aseveró que el conglomerado Xoy lleva ya invertido más dinero de lo que el Betis gastó esa campaña. A saber...

En el cuadro pacense destacan Gantt como máximo anotador (14,8 de media) y Atencia (11,7), pilares en un conjunto que es de los que menos puntos promedia en lo que va de curso en el campeonato (74,8), además del pívot brasileño Da Silva, uno de los máximos reboteadores de la competición.

Precisamente controlar esa faceta será una de las claves para el Betis Baloncesto, que a expensas de la incorporación de Wembi puede presentarse por quinto encuentro con un solo pívot en el vestuario, por mucho que Doménech eche una mano a Berzins y Dedovic haga lo propio como ala-pívot improvisado.

En cualquier caso, este Betis empieza a tener claro que su juego no pasa tanto por marcar las diferencias en defensa, sino por estar acertado en un ataque en el que cuenta con anotadores como Frazier, que debutó con 20 puntos la pasada jornada en el triunfo ante el Cantabria; un Polanco, venido a menos los últimos encuentros pero con capacidad para sumar, un Barnes que cada vez está siendo un jugador más diferencial, los triples de Kuksiks, o las apariciones de un irregular Joaquín Rodríguez que se suman al trabajo de otros secundarios que empiezan a responder como Dedovic o Doménech, mejor cuando se dedican a no complicarse y hacer lo que saben.

Habrá que ver qué aporta ahora Faggiano, nacido en Bahía Blanca, y que viene de disputar 41 partidos con el Fuerza Regia de Monterrey, campeón de la liga mexicana promediando 7,5 puntos, 2,3 rebotes y 4 asistencias con un peligroso 67% de efectividad desde el tiro libre. Internacional absoluto con Argentina, militó en el Gipuzkoa Básket de ACB promediando 7,7 puntos y 3,4 asistencias sin que pudiera evitar el descenso del equipo vasco. Una campaña después dirigió al Estudiantes en LEB Oro promediando 8,2 puntos, 2,2 rebotes, 3 asistencias y un 85% en el tiro libre.

Con este fichaje debería darse por cerrada una plantilla que ahora cuenta con 13 jugadores, aunque Pablo Almázán sigue lesionado. Contando a Wembi, que no es oficial aún, son ya siete los fichajes realizados por el conjunto verdiblanco con la liga empezada, ya que a estos dos últimos hay que sumar Barnes, Hanzlik, Polanco, Berzins y Frazier. Por contra, se han dado seis bajas: Dylan Frye, que no llegó ni a debutar oficialmente, Krutwig, Romero y Rakocevic, además de los citados Rogic y Pacheco. De los fichajes realizados en verano por el director deportivo, Armando Guerrero, sólo quedan los que son cupos de formación.