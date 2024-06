El Casademont Zaragoza, posible destino de Joaquín Rodríguez para la ACB

La palabra proyecto es importante para que los jugadores, los buenos, los que pueden elegir su futuro, decidan qué camino tomar. El Betis Baloncesto estuvo rápido, como hacía años atrás reclutando a jóvenes promesas, a la hora de fichar a Joaquín Rodríguez, la perla uruguaya que apuntaba alto y ha sobrepasado las mejores expectativas en una categoría tan dura como la LEB Oro. Firmó por tres campañas, pero en baloncesto no hay contrato sin cláusula de salida o corte y la baja cantidad para rescindir (seguramente sin ella habría sido imposible que jugara aquí este curso) su vinculación hará que ponga rumbo a la Liga Endesa.

No le faltan ofertas al escolta, que ha firmado una espectacular segunda vuelta, especialmente cuando Frazier dejó el equipo y Bruno Savignani le pidió que diera un paso adelante. No dio un paso adelante, dio tres y lideró junto a Polanco al plantel verdiblanco en su objetivo por meterse en los play off. Con el buen sabor de boca del deber cumplido dejará, no son pena y dolor, Sevilla.

Por que en la ciudad hispalense nació su hijo y tanto el como su pareja son muy felices. Tanto que por un momento se le pasó por a cabeza seguir en el Betis y liderar un proyecto con serias aspiraciones reales de subir y que después le pudiera firmar un contrato más largo en la Liga Endesa. Pero al frente de la nave no hay nadie. No hay club y nadie le puede decir los planes de futuro de la sección. No se le puede convencer con un presupuesto ni perfiles de fichajes, porque nadie sabe qué será mañana del club.

Por ello es lógico que haya analizado las propuestas que tiene sobre la mesa para dar un salto a una categoría superior. Su cláusula de salida es pírrica, una broma para el aficionado verdiblanco que por unos 50.000 euros verá cómo vuela uno de los jugadores que más ha conectado con la afición desde hace años en apenas unos meses. Entre las propuestas que maneja la del Casademont Zaragoza es la que suena ahora con más fuerza, no sólo por lo económico sino, sobre todo, el sitio que le da en la plantilla, en la que tendrá un rol importante.

Así es como se siente a gusto el uruguayo, cuyo pasaporte español es un plus para cualquier equipo de la ACB. Otros, algún grande incluso, se ha interesado por él, pero la idea de tener un papel más secundario o incluso salir cedido no le convence a Joaquín Rodríguez, que ve con buenos ojos la opción de Zaragoza para seguir creciendo paso a paso y demostrar toda su ambición, calidad y carácter como ya hizo en el Betis, pero ahora en una ACB que espera su definitiva eclosión.