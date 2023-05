Casimiro: "Ha sido muy cruel, el vestuario está hundido"

Luis Casimiro, entrenador del Real Betis, consideró tras confirmarse este miércoles el descenso de su equipo a la LEB Oro que había sido un desenlace "muy cruel" ya que llegaron a los últimos dos minutos ganando por siete puntos al Real Madrid y acabaron perdiendo, lo que ha dejado a un vestuario "hundido" porque tuvieron la salvación en su mano y no supieron rematar la faena.

"Ha sido cruel el desenlace del partido y también de la temporada. El vestuario está hundido y ahora hay que levantar la cabeza porque hemos competido. Durante el año hemos estado ahí y cuando más cerca lo teníamos, no fuimos capaces de cerrarlo aunque hemos dado la cara", dijo en rueda de prensa el técnico castellano-manchego. "Al aficionado le decimos que lo sentimos muchísimo. Cuando mas cerca estábamos de poderlo conseguir, con 70-77, la verdad es que ahí no hemos estado acertados, no hemos tomado alguna buena decisión en ataque. Algún mal tiro, alguna perdida... y ellos han estado muy acertados, sobre todos Williams-Goss. No hemos sido capaces de pararlo y el final del Real Madrid ha sido impresionante a nivel de efectividad", admitió.

Confesó que no estaba pendiente de lo que ocurría en el Covirán Granada-Joventut, porque estaba centrado en lo que hacía su equipo, del que se mostró orgulloso porque sus jugadores fueron capaces de manejar el choque durante "mucho tiempo" pero al final se les escapó "en el último minuto prácticamente".

A su juicio, el equipo ha completado una "muy buena" segunda vuelta liguera. "Estábamos penúltimos y la diferencia era de dos o tres (victorias). Lo revertimos, conseguimos depender de nosotros mismos y, cuando lo teníamos más cerca, el día del Granada pudiendo haber ganado no fuimos capaces y se nos escapó el partido, aunque ellos jugaron mejor, y hoy ha sido cruel porque el equipo ha mantenido muy bien las constantes y ha estado en el partido en todo momento", finalizó Luis Casimiro.