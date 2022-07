Compás de espera por el tanteo en el Betis Baloncesto

No se para el trabajo en los despachos del Betis Baloncesto para armar una plantilla competitiva cara a esta nueva temporada 2022-23. Con algunos movimientos muy adelantados como los de Jeremiah Hill, Gerun y la cesión de Nzosa, a los que hay que sumar las renovaciones ya anunciadas de BJ Johnson, Cvertkovic, Báez y la recién publicada ya de Pablo Almazán. Siete jugadores prácticamente confirmados a falta de otros cuatro para completar la plantilla, ya que Pepe Pozas tiene contrato en vigor.

Es por ello que los dirigentes verdiblancos esperan ahora la evolución del mercado, ya que el plazo por los jugadores sometidos al derecho de tanteo concluye este jueves y el viernes se sabrá si algún equipo de la Liga Endesa pugna por Bertans, Pasecniks y Evans. En caso de que la ACB no comunique ninguna oferta por ellos, el club sevillano tendrá cinco días (los mismos que para igualar una oferta de otro club)para presentar el contrato en la patronal, abriéndose un plazo de tiempo para que el jugador la acepte o no. Es por ello que el Betis espera conocer algo la próxima semana y saber qué ocurre con esos jugadores, situación que tiene lógicamente frenados otros movimientos que se encuentran en stand by. No en vano, sería un problema tener firmado otro base y que, por ejemplo, aun siendo muy difícil, Evans apostase por seguir de verdiblanco. Un problema no sólo en cuanto a la planificación sino, sobre todo, económico.

Todo apunta ahora a que Bertans seguirá. El cuadro sevillano contempla todos los escenarios y sabe a qué atenerse en cada caso. La continuidad del escolta letón es la más factible. El jugador hizo un buen final de liga, aunque firmó una liga irregular en la que el equipo echó en falta en muchas ocasiones sus puntos. Pasecniks anda en Estados Unidos apurando sus opciones en la NBA, aunque se es consciente en el Betis que no le faltarán ofertas en Europa tras revalorizarse en su paso por la capital hispalense.

El caso más extraño es el de Evans. Un jugador referente en el equipo cuya recta final de temporada fue espectacular con números de MVP de la liga y en un mercado tan global, en el que hay filtraciones interesadas de uno u otro lado, su nombre apenas ha aparecido. Salió el rumor de Venecia y la realidad es que el club italiano se interesó por la situación del jugador y por saber cómo era en lo personal, pero el interés se difuminó y quedan ya pocos equipos en España (Baskonia y Joventut) con la necesidad real de un base de sus características.