Joan Plaza: "Estoy satisfecho pese a la derrota"

El técnico del Coosur Real Betis, Joan Plaza, pese a la derrota, vio cosas bastantes positivas en su equipo ante el Baskonia.

Análisis

"Cuando juegas a un buen nivel la diferencia está en los pequeños detalles: por talento, capacidad o físico. Aquí a pesar de eso hemos tenido cinco ataques más de Baskonia y mejores porcentajes en tiros de tres, pues seguimos con problemas en el rebote ofensivo. Ellos han perdido 18 balones, pero nosotros 22. Al final no podemos llegar a ganar. El equipo ha competido, pero para ganar a Baskonia debes reducir el número de errores no forzados.

Mejoría

"Lo que nos falta es un punto más de experiencia, un punto de físico para jugar ante un equipo en top 8 de Euroliga. Estoy contento con el desgaste, pero el porcentaje de triples sigue siendo bajo. Son pequeñas cosas. Sin ver el vídeo estoy satisfecho con lo que ha demostrado el equipo. Nos faltan esos mecanismos para tirar más cómodos, un punto de habilidad para tirar cansados, pero no nos falta actitud. Satisfecho pese a la derrota. Hay cosas que se están mejorando, pero no me fío de mis sensaciones y sí de las estadísticas. Mejoramos cosas y hay cosas en las que poder agarrarse.

Arbitraje

"Yo creo en la buen fe de la gente. No creo que haya ninguna prebenda contra el Betis. No tenemos grandes posteadores. No me voy con la sensación de que nadie nos haya perjudicado, tenemos que jugar más duro .Vamos dando pasos, pero entendemos que el aficionado lo que quiere es ganar. No voy a vender humo. Tenemos que prepararnos para una semana dura los que estamos aquí".

Cambio de mentalidad defensiva

"El equipo defendía bien, con Segura no defendía mal. El equipo defiende de una forma más proactiva, pero los jugadores deben entender que en esta posición en la que estamos tenemos que jugar con el cuchillo entre los dientes".