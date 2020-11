Satisfecho con el juego de su equipo, no con el resultado, Curro Segura señaló tras el choque en Tenerife que el partido "fue un cara cruz en el que salió otra vez cruz".

"Planteamos el partido de la mejor forma para minimizar sus virtudes. El Iberostar es un equipo que saca muchas ventajas de sus tiradores y con un juego interior muy potente. Minimizamos sus ventajas en una buena primera parte y con una buena defensa durante muchos minutos", indicó el técnico, que añadió: "Estuvimos muy sólidos, con errores puntuales que nos castigaron más de la cuenta. En definitiva, hicimos muchas cosas bien para tener el partido en nuestra mano. En la segunda parte cuando ellos pusieron por delante mantuvimos la fe en la victoria desde la intensidad defensiva y hasta el final tuvimos opciones. Seguimos mejorando y dando pasos adelante", resumió.

Cuestionado por los problemas para frenar las acciones de bloqueo directo del cuadro tinerfeño, Segura indicó: ¿Qué problemas? No han encontrado ni una vez al tirador y que Marcelinho tire después de bote es la finalización que encontraron. No estoy de acuerdo", postura que mantuvo sobre las individualidades en los últimos ataques: "En los últimos ataques se movió el balón y se atacaron bien las ventajas. No creo que hayan sido individualidades. Acabamos con más rebote que el rival y con mas asistencias en un partido en el que compartimos la pelota de una forma sensacional. No hemos ganado, lo sé pero no creo que la forma de analizar este encuentro sea desde las individualidades finales. Cada uno puede tener su opinión. Cuando hemos encontrado pases encontramos tiros cómodos y al final los encontramos también".

Por último, el técnico bético no quiso valorar el arbitraje: "No voy a hablar de los árbitros. Que se miren la estadística y los tiros libres lanzados por uno y otro equipo. Pero no voy a hablar de los colegiados".