Haro: "Sevilla tendrá el baloncesto que quieran las administraciones públicas"

En la amplia comparecencia que Ángel Haro, presidente del Betis, ha ofrecido ante los medios también ha sido cuestionado por la sección del baloncesto. En el club entienden que han recuperado la propiedad por el incumplimiento del Grupo XOY de los acuerdos alcanzados. No en vano, hubo despidos en el quipo y ser tuvo que acudir a un crédito para acabar el curso, cerrado finalmente con la eliminación en el play off en el quinto partido ante Estudiantes.

¿Pero, qué pasará ahora con el baloncesto? "No tengo claro lo que va ocurrir. Hay gente que ha llamado para comprar la plaza. A mí me gustaría seguir y me daría pena que Sevilla no tuviera baloncesto. Detrás de esto hay 2.700 niños practicando baloncesto. Si las administraciones no se dan cuenta de eso intentaremos que sigan los niños, pero no el área profesional. El Betis acudió en una situación límite pero con la promesas de tener ayudas de las instituciones que no se han producido. Estoy sensibilizado, porque soy muy del baloncesto. Si ocurre, cada administración tendrá que aguantar su vela, porque no podemos soportar el 95% del presupuesto", indicó Haro, que parafraseó a Serra Ferrer: "Sevilla tendrá el baloncesto que quieran las administraciones públicas".

El Real Betis no quiere sostener el baloncesto, pero su idea es hacer negocio y ganar algún dinero. Es ese punto lo que hace que algunos grupos que se han acercado a Heliópolis a preguntar se desmarquen, ya que más allá de una parte del dinero de la plaza ACB el club no tiene ningún valor ni propiedades económicas, ya que durante la etapa como Betis también se vendieron los pisos que el antiguo Baloncesto Sevilla tenía en su propiedad.

Es por ello que los grupos que han preguntado se han dado la vuelta, aunque hay empresarios sevillanos interesados en sacar el baloncesto adelante e impedir que la plaza se venda. Pese a ello, Haro insistió en que "el criterio no es económico". "A lo largo de este tiempo compramos por un euro y una empresa vinculada a mí puso un millón (repartidos en cinco años). Queremos que Sevilla siga teniendo un equipo de baloncesto y que los niños sigan entrenandándose. Queremos obligar que el que venga tenga un presupuesto mínimo para poder competir", indicó, olvidando quizás que el propio Betis quería poner la pasada campaña un presupuesto de 500.000 euros que hubiera llevado al equipo irremediablemente a la LEB Plata..