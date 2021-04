Joan Plaza, como es habitual en él, no quiso lanzar las campanas al vuelo tras el paso adelante dado ante el Gipuzkoa y entró en la rueda de prensa indicando que "aún no hay nada que celebrar". "Que nadie se confunda. Hemos hecho lo que queríamos hacer, pero nada más. Durante el partido fuimos serios, sobre todo al inicio del encuentro, hemos ganado todos los cuartos..., pero hemos cometido también muchos errores que en otros partidos nos van a penalizar. No podemos jugar con 17 pérdidas, el porcentaje en triples fue flojo... Es cierto que era un partido importante para nosotros y el equipo sabía que no podía jugar con fuego", analizó el técnico verdiblanco.

El preparador heliopolitano insistió en la idea de "plasmar en la pista lo que se viene trabajando durante semanas y meses contra los rivales de nuestra liga que hay ahora" y destacó que el reto era "salir de aquí con el convencimiento de que trabajando al 100% y respetando al rival se puede competir con cualquiera".

Pero Plaza sigue en su línea de ir cuarto a cuarto. "La permanencia la sigo viendo lejos. Cuando haya un colchón de cinco triunfos le daré valor. Hemos hecho lo que tocaba. Podíamos jugar con la mochila cargada de nervios y tensión y el equipo llegó estable emocionalmente. Pero si alguien cree que hay algo hecho se equivoca", insistió el entrenador bético, que añadió: "Cualquier victoria nos ayuda, pero cuando encadenemos dos otres triunfos pensaremos en algo. De los últimos cinco encuentros ganamos tres. Puede ser una tendencia, pero ahora queremos ganar el miércoles (ante el UCAM Murcia), porque nos va la vida".

Sobre las clave del choque indicó: "Fuimos muy estables en defensa. Excepto Dee y Radoncic, otros jugadores importantes del GBC estuvieron lejos de sus números. Estuvimos ordenados, con generosidad en las ayudas... Si hemos metido 91 puntos es porque en defensa estuvimos a un gran nivel", aseguró el catalán, que destacó también "el dominio del rebote y el 19/21 en tiros libres".

Sobre el papel de Feldeine y Ndoye, destacó el colectivo: "No pongo todas las frutas en el mismo cestillo. Un día será Feldeine, otro Ndoye, otro Borg o Campbell o cualquier otro. Lo importante es que acabamos sin lesionados, con 24 minutos de tope de un jugador y con todos sintiéndose partícipes de esta victoria".